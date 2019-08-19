Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше. А в качестве причины неудачного результата специалист назвал проблемы с характером у команды.

Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»

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