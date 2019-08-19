Футбол

Гончаренко заявил, что ЦСКА играл лучше «Спартака»Свободная Пресса 19 августа в 15:20

Спартак — ЦСКА
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 19 августа
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Самуэль Жиго
59′
68′
Марио Фернандес
71′
Хердюр Магнуссен
Джордан Ларссон
Резиуан Мирзов
72′
Самуэль Жиго
79′
80′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
87′
Такума Нисимура
Яка Бийол
Зелимхан Бакаев
Лоренсо Мельгарехо
88′
90′+5′
Кирилл Набабкин
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Спартака» заявил, что его подопечные играли лучше. А в качестве причины неудачного результата специалист назвал проблемы с характером у команды.
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