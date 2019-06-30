Футбол
ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в АвстрииГазета.Ru 14:05
Примечательно, что армейцы просили судью доиграть матч в равных составах, "Спартак" был на это согласен, но главный арбитр не разрешил сделать подобное. Таким образом, "Спартак" одержал первую победу на турнире, а ЦСКА проиграл второй матч подряд.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:45, Вашингтон
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