Футбол

ЦСКА проиграл «Спартаку» на турнире в АвстрииГазета.Ru 14:05

Примечательно, что армейцы просили судью доиграть матч в равных составах, "Спартак" был на это согласен, но главный арбитр не разрешил сделать подобное. Таким образом, "Спартак" одержал первую победу на турнире, а ЦСКА проиграл второй матч подряд.
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