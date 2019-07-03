Футбол

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в АвстрииГазета.Ru 14:13

"Ростов" обыграл московский ЦСКА в третьем матче товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Дубль в составе победителей оформил Элдор Шомуродов, он забил на 10-й и 44-й минутах встречи.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦСКА - «Ростов». Онлайн

Советский спорт11:57

ЦСКА проиграл все три матча на Кубке Париматч Премьер

Спорт день за днем14:09

Австрийские смотрины

Аргументы неделивчера в 12:56

Дубль Шомуродова принёс «Ростов» победу над ЦСКА

Евро-футбол.ру13:55

Дубль Шомуродова принёс «Ростову» победу над ЦСКА в матче турнира в Австрии

Чемпионат13:55

Равиль Сабитов: «ЦСКА будет крайне тяжело достичь высоких задач в сезоне»

Матч ТВ14:33

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

Газета.Ru14:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Общество

Употребление наркотиков запретили в Голландии

218 муниципальных районов Нидерландов внесли запрет на употребление наркотиков в общественных местах, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:56
Финансы

Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак

Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.
Обновлено в 11:23
Общество

Минсельхоз предложил регулировать сбор диких ягод и грибов

Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений.
Обновлено в 12:32
Политика

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Обновлено в 13:07
Политика

Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией

Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Авто

Renault представил новое поколение Captur

Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Авто

Новый Urus «вывез» Lamborghini на рекордные объемы продаж

Как объясняет глава Lamborghini Стефано Доменикали, существенный вклад в увеличение продаж внес кроссовер Urus, на который пришлось больше половины продаж — 2693 единицы.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес

Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой

Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Проснувшийся в Италии вулкан загнал туристов в море

Обновлено в 14:23
Общество

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Футбол

Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео

Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения. Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины.
Обновлено в 02:48
Армия и оружие

Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков

Обновлено в 06:53
Спорт

Грузинские регбисты отчислены из московской команды

Обновлено в 13:36
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Политика

Китай сделал представление Британии из-за заявлений МИД о Гонконге

Китай сделал представление Великобритании из-за заявлений министерства иностранных дел страны о Гонконге, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Обновлено в 06:23
Здоровье

В Чувашии стали чаще умирать от инфаркта и инсульта

В Чувашии возросла смертность от болезней системы кровообращения.
Обновлено в 08:35
Политика

Премьер Италии пообещал продемонстрировать Путину свое гостеприимство

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется ответить президенту РФ Владимиру Путину, которого ожидает в четверг в Риме, тем же гостеприимством, что было оказано ему в Москве в октябре прошлого года.
Обновлено в 13:12
Футбол

Официально: «Атлетико» купил Фелиша за 126 миллионов евро

Сумма трансфера составила 126 миллионов евро, которые были прописаны в контракте игрока в качестве отступных.
Обновлено в 14:35
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Шоу-бизнес

Виктория Макарская ответила на слухи о третьей беременности

Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес

Аршавин официально развелся с женой

Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Мария Ивакова и Никита Ефремов перестали скрывать роман

Мария Ивакова и Никита Ефремов вместе появились на мероприятии по случаю свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова.
Обновлено в 09:24
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:28
Происшествия

Лебедь убил собаку в Ирландии прямо на глазах у хозяина

Обновлено в 13:54
Общество

У Маслякова отбирают КВН через суд, сообщили СМИ

Масляков ответил истцам параллельным иском в арбитражный суд Москвы с требованием оштрафовать оппонентов на 3 млн руб. за использование товарного знака "КВН" в документальном фильме об истории юмористической программы.
Обновлено в 10:17
Политика

Медведев уволил главу Рослесхоза

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отправил в отставку руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Обновлено в 14:08
Происшествия

Раскрыты характеристики АС-31 «Лошарик»

Военный эксперт Владислав Шурыгин на своей странице в Facebook рассказал про тактико-технические характеристики подводного аппарата, с которым 1 июля произошла авария в Баренцевом море.
Обновлено в 12:10
Футбол

«Спартак» крупно обыграл «Дьёр» в товарищеском матче

Московский «Спартак» добился победы над венгерским «Дьёром» в товарищеском матче.
Обновлено в 14:03
Общество

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Обо всем сообщает Водоканал Санкт-Петербурга – всего за 20 минут выпало более 22 мм осадков.
Обновлено в 13:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное