"Ростов" обыграл московский ЦСКА в третьем матче товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Дубль в составе победителей оформил Элдор Шомуродов, он забил на 10-й и 44-й минутах встречи.

ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в Австрии

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