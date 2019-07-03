Футбол
ЦСКА проиграл «Ростову» в третьем матче турнира в АвстрииГазета.Ru 14:13
"Ростов" обыграл московский ЦСКА в третьем матче товарищеского турнира в Австрии, сообщает Sport24. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Валерия Карпина. Дубль в составе победителей оформил Элдор Шомуродов, он забил на 10-й и 44-й минутах встречи.
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