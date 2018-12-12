Футбол

ЦСКА проиграл «Реалу» в матче Юношеской лиги УЕФА
RT на русском
11:35

Реал — ЦСКА
0 – 3
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
37′
Федор Чалов
43′
Георгий Щенников
Карим Бензема
Гарет Бэйл
46′
Маркос Льоренте
Тони Кроос
58′
73′
Арнор Сигурдссон
Марсело
Даниэль Карвахаль
74′
78′
Георгий Щенников
84′
Федор Чалов
Абель Эрнандес
89′
Иван Обляков
Константин Кучаев
Федерико Вальверде
90′+3′
90′+4′
Арнор Сигурдссон
Такума Нисимура
Московский ЦСКА потерпел поражение от мадридского «Реала» в матче шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Встреча, прошедшая в Мадриде, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. В составе «Реала» отличились Альваро де Фриас и Иван Ривейро.
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