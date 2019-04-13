Футбол

ЦСКА проиграл «Оренбургу» в домашнем матчеRuNews24.ru 09:16

ЦСКА — Оренбург
2 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
Иван Обляков
14′
15′
Денис Попович
18′
Адессойе Ойеволе
Марио Фернандес
19′
24′
Алексей Сутормин
Марио Фернандес
25′
31′
Даниэль Мишкич
Абель Эрнандес
32′
54′
Джордже Деспотович
Абель Эрнандес
Такума Нисимура
64′
69′
Андрей Малых
Георгий Щенников
Дмитрий Ефремов
72′
Такума Нисимура
73′
75′
Сергей Бреев
Никита Маляров
79′
Джордже Деспотович
Арнор Сигурдссон
81′
82′
Адессойе Ойеволе
Дмитрий Андреев
Кирилл Набабкин
Хердюр Магнуссен
84′
90′+1′
Алексей Сутормин
Григорий Чиркин
90′+5′
Евгений Фролов
«Армейцы» сравняли счет на 32-й минуте благодаря точному удару Абеля Эрнандеса. Несмотря на этой, на 54-й минуте «Оренбург» все же вышел вперед, и довел матч до победного конца. В ходе матча защитник ЦСКА Марио Фернандес был удален с поля, получив две желтые карточки.
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