ЦСКА проиграл «Оренбургу» в домашнем матчеRuNews24.ru 09:16

«Армейцы» сравняли счет на 32-й минуте благодаря точному удару Абеля Эрнандеса. Несмотря на этой, на 54-й минуте «Оренбург» все же вышел вперед, и довел матч до победного конца. В ходе матча защитник ЦСКА Марио Фернандес был удален с поля, получив две желтые карточки.

Происшествия МЧС посоветовало тушить пожар на кухне стиральным порошком Загоревшийся на кухне жир лучше всего тушить стиральным порошком или землей из горшков с цветами, но не водой; при сильном задымлении в подъезде надо открывать дверь и оставаться в квартире, а если дым застал в лифте, нужно его быстро покинуть и заблокировать вход, чтобы больше никто не смог им воспользоваться, советуют спасатели.

Происшествия Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Шоу-бизнес Члены команды Началовой пожаловались на проблемы со здоровьем Заболели директор певицы, менеджер и домохозяйка. Об этом сообщила в инстаграме Анна Исаева, бывший пиар-директор Началовой.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Происшествия Скотленд-Ярд не связывает инцидент у посольства Украины с терроризмом Скотленд-Ярд не связывает нападение неизвестного на автомобиль посольства Украины в Лондоне с терроризмом.

Общество В Петербурге стартовал промышленный лов корюшки Как только начинается промышленный лов рыбы, в городе сразу же появляются многочисленные лотки, с которых торгуют корюшкой.

Наука Ученые назвали идеальный завтрак для диабетиков Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.

Политика Зеленского уличили в нежелании идти в армию Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский проигнорировал повестки из военкомата.

Общество Гороскоп: как вас изменит кризис среднего возраста Если вы считаете Скорпионов чудовищами, то это вы их не видели «в соку», то бишь во время кризиса среднего возраста.

Авто Автостат опубликовал список автомобилей, востребованных у петербуржцев Одинаковые результаты показали KIA Rio (+6,5%) и LADA Vesta (+60%): тираж — 435 автомобилей.

Политика Умер автор тренингов по рукопашному бою Алексей Кадочников Автор тренингов по самообороне и рукопашному бою Алексей Кадочников умер 13 апреля на 84-м году жизни.

Важное за сутки Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.

Политика Сторонники Зеленского запустили антипорошенковский флешмоб Друг кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, один из актеров "Студии 95 квартал" Евгений Кошевой в "Фейсбуке" призвал украинцев подключаться к новому флешмобу с хештегом #ШоТутДумать.

Здоровье В Таджикистане оценили расходы на взятки врачам В 2018 году жители Таджикистана потратили на взятки врачам около $320 млн.

Музыка Дочь Алсу не прошла в финал шоу «Голос. Дети» Вчерашний эфир завершился неожиданным решением Светланы Лободы, которая отправила домой дочь певицы Алсу, Микеллу Абрамову, хотя девочка изначально считалась фавориткой ее команды.

Происшествия В Техасе два ребенка погибли в результате торнадо По меньшей мере два ребенка погибли, около десятка человек пострадали в результате торнадо, который в субботу обрушился на небольшой город Франклин (штат Техас).

Спорт Туктамышева поделилась эмоциями от выступления на командном КМ На командном Кубке мира по фигурному катанию россиянка заняла первое место в произвольной программе.

Наука Тюменские ученые изучили влияние мелатонина на биоритмы Исследовательская группа оценила влияние мелатонина дозой в 1,5 мг на показатели циркадианного ритма: температуру тела, частоту сердечных сокращений, а также систолическое и диастолическое артериальное давление.

Футбол Севилья — Бетис 3:2 Футболисты «Севильи» в домашнем матче 32-го тура чемпионата Испании переиграли земляков из «Бетиса».

Единоборства Хабиб назвал Макгрегору условия реванша Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал, при каких условиях состоится бой реванш с бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает "Советский спорт".