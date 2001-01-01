Футбол

ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов»РБК 11:50

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
«Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ. Тогда матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 6:0 в пользу армейцев.
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