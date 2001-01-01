«Крыльям Советов» удалось взять у ЦСКА реванш за разгромное поражение в последнем туре прошлого сезона РПЛ. Тогда матч, проходивший в Москве, завершился со счетом 6:0 в пользу армейцев.

ЦСКА начал сезон РПЛ с выездного поражения от «Крыльев Советов»

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