Футбол

ЦСКА проиграл в гостях «Крыльям Советов»Российская газета 11:47

Крылья Советов — ЦСКА
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Самара, Самара Арена
31′
Виктор Васин
Дмитрий Комбаров
38′
46′
Zvonimir Sarlija
Александр Соболев
51′
Александр Соболев
58′
61′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
Александр Анюков
Антон Терехов
66′
Пол Антон
Артем Тимофеев
71′
78′
Федор Чалов
78′
Zvonimir Sarlija
Такума Нисимура
Александр Соболев
Деян Радоньич
84′
88′
Арнор Сигурдссон
Константин Марадишвили
Столичные армейцы неудачно начали сезон. В стартовом матче Премьер-лиги они проиграли на выезде "Крыльям Советов" - 0:2. Если в прошлом сезоне от ЦСКА мало кто ждал подвигов из-за резкой смены состава, то в новом болельщики вправе рассчитывать как минимум на попадание в тройку.
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