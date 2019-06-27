Футбол
ЦСКА проиграл «Краснодару» на Кубке «Матч Премьер»РБК 14:29
Накануне в стартовом матче турнира «Ростов» нанес поражение «Спартаку» со счетом 2:0. В первом тайме по голу забили Дмитрий Полоз и Александр Саплинов. В воскресенье, 30 июня, Кубок «Матч Премьер» продолжится матчами второго тура. ЦСКА сыграет со «Спартаком», а «Краснодар» с «Ростовом».
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 17:35, Вашингтон
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