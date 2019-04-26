ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 годаМатч ТВ 06:16

Московский ЦСКА продлил контакт с защитником Виктором Васиным. Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до окончания сезона-2020/21. Его текущий контракт истекал нынешним летом.

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

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