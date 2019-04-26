ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 годаЧемпионат 06:10

Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом. Новый контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщил официальный сайт красно-синих.

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

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