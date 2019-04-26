Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 годаЧемпионат 06:10
Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом. Новый контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщил официальный сайт красно-синих.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Политика
Пасечник заявил, что пятилетие ЛНР отпразднуют с салютами и песнями
Праздник есть праздник, всё-таки это пятилетие, это первый наш юбилейный рубеж.
Обновлено в 16:59
Политика
Кремль отреагировал на предложение Трампа о ядерном разоружении
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что России и Китаю наряду с США необходимо избавиться от любого вида ядерного оружия.
Обновлено в 10:54
Кино
Закрытие фестиваля: звезды российского кино показали шикарные наряды
На красной дорожке звезды блистали своими нарядами: Ирина Апексимова, Екатерина Волкова, Марина Александрова,Ирина Безрукова и другие.
Обновлено в 06:00
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Рита Дакота пожаловалась на разлуки с дочерью и долю матери-одиночки
Рита Дакота растит полуторагодовалую дочь Мию одна. Певица рассталась с Владом Соколовским после измен бывшего мужа.
Обновлено в 13:19
Космос
В США планируется запуск напечатанной на 3D-принтере ракеты
ИА «Ореанда-Новости» Американская компания Relativity намерена изготовить ракету-носитель, все элементы которой впервые будут напечатаны на 3D-принтере.
Обновлено в 02:55
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Энергетика
Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть
Президент США Дональд Трамп обратился к представителям ОПЕК с просьбой обеспечить снижение цен на нефть.
Обновлено в 10:44
Происшествия
На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль
В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено в 17:53
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Армия и оружие
Фото столкновения авиабомб в воздухе появилось в Сети
Столкновение двух российских штурмовых авиабомб ОФАБ-500ШР в воздухе во время проведения шоу «Авиамикс» удалось снять на фото.
Обновлено в 04:51
Наука
Профессор Аксель Хаверих: «Я высоко ценю российскую науку»
Выдающийся врач, профессор Аксель Хаверих удостоен золотой медали имени Ломоносова.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Шоу-бизнес
Топалов выложил в Сеть «постельное видео» с Тодоренко
Певец Влад Топалов поделился с поклонниками интимными семейными кадрами на своей странице в "Инстаграме".
Обновлено в 12:53
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Футбол
«Спартак» уволил своих топ-менеджеров
В отставку отправлены два топ-менеджера клуба — вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 09:20
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
За Микеллу Абрамову, наставницей которой была певица Светлана Лобода, проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Технологии
Власти потратят 28 млрд рублей на разработку оборудования для сетей 5G
Ранее власти говорили, что на создание сетей 5G потребуется около 650 миллиардов рублей инвестиций от компаний.
Обновлено в 06:35
Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод
Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Происшествия
В США задержали мужчину, кинувшего телефон в сторону Трампа
В США задержали мужчину, который кинул телефон на сцену перед выступлением американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 19:17
Авто
Появление нового Volkswagen Golf откладывается
Golf, безусловно, самая важная модель немецкого концерна и самый продаваемый автомобиль за всю историю, так что само собой разумеется, что над восьмой итерации чрезвычайно популярного компактного хэтчбека инженерам Volkswagen придется серьезно потрудиться.
Обновлено вчера в 07:20