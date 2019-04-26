Футбол
ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 годаЧемпионат 06:10
Московский ЦСКА сегодня, 26 апреля, продлил соглашение с защитником Виктором Васиным, которое истекало нынешним летом. Новый контракт с 30-летним футболистом рассчитан до окончания сезона-2020/21. Об этом сообщил официальный сайт красно-синих.
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В 37 лет умерла звезда сериала «Мост»
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Выплаты вкладчикам при отмене национализации Приватбанка обойдутся в $4,9 млрд
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Обновлено в 12:38
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В Архангельске на активистку Елену Калинину составили административный протокол за распространение фейковых новостей.
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Армия и оружие
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Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в рамках Московской конференции по международной безопасности заявил, что одним из главных условий для снижения градуса напряженности может стать прекращение активности НАТО вблизи западных российских границ РФ.
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Волны и скорость ветра в Мировом океане увеличиваются с каждым годом
Скорость ветра и высота волн всех океанах значительно увеличивается каждый год, сообщает информационный новостной портал Машины и Механизмы.
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«Бумеранг» на испытаниях превзошел заданные характеристики
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На Украине приняли закон об исключительности украинского языка
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С заявлением о возмутительно несправедливых зарплатах выступили медицинские работники городской больницы Серова (Свердловская область) 26 апреля.
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Зеленский обвинил ЦИК в затягивании признания его победы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) намеренно оттягивает официальное подведение итогов второго тура выборов главы государства.
Обновлено вчера в 11:35