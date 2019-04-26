Футбол

ЦСКА продлил контракт с ВасинымБомбардир.ру вчера в 06:31

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
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Главные новости дня. Отец Салы скончался через три месяца после гибели сына, Кононов останется в «Спартаке» на следующий сезон

Бомбардир.рувчера в 14:00

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

РИА Новостивчера в 06:35

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Матч ТВвчера в 06:16

ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

Советский спортвчера в 06:25

ЦСКА продлил контракт с Васиным на два года

Sport24.ruвчера в 06:10

Васин: предложение ЦСКА продлить контракт принял с удовольствием

Чемпионатвчера в 08:18

Васин продлил контракт с ЦСКА до 2021 года

Sports.ruвчера в 06:13
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Политика

В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец

В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика

Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу

Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Теннис

Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд

На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено вчера в 08:23
Музыка

После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика

Климкин призвал к секторальным санкциям против России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы

Центральный банк России сохранил ключевую ставку

Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия

На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков

Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Политика

Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии

Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Общество

Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек

Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия

Караулову освободили из колонии

16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.
Обновлено в 01:43
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол

УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча в еврокубках

Игрок написал гневное сообщение в «Инстаграм», сопроводив текст оскорбительным выражением.В итоге, УЕФА рассмотрел высказывание Неймара и принял решение дисквалифицировать футболиста на три еврокубковых матча.
Обновлено вчера в 14:10
Общество

Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии

Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено вчера в 03:23
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Культура

Лондонский фестиваль порно перенесли в секретное место из-за протестов феминисток

О новом месте проведения сообщат лишь тем, кто купил на него билеты. Лондонский фестиваль порнофильмов проходит ежегодно.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы

Обновлено вчера в 11:29
Путешествия

Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону к июню

Крымские пляжи полностью подготовят к курортному сезону к началу июня, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»

Обновлено в 00:48
Политика

Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник

Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика

Путин присвоил Лановому звание Героя Труда

Обновлено вчера в 05:17
Авто

Умелец создал ювелирную модель Ford Escort

Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Здоровье

Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения

Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Баскетбол

ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

Обновлено вчера в 17:34
Автоспорт

Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку

Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Авто

На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8

Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты

Смартфон Umidigi A5 Pro оснастят тройной камерой и 6 ГБ ОЗУ

Гаджет будет оснащен тройной широкоугольной камерой, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 01:50
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Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
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