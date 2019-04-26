Футбол
ЦСКА продлил контракт с ВасинымБомбардир.ру вчера в 06:31
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 02:30, Ашберн
Политика
В Москве арестован украинский миллионер Павел Климец
В Москве был задержан украинский бизнесмен Павел Климец по подозрению в даче взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 00:42
Политика
Киевский суд открыл дело о запрете Порошенко на выезд за границу
Производство по делу открыто по иску блогера Александра Дубинского, который просит суд "запретить чиновникам и политикам выезжать за границу в течение одного года после парламентских и президентских выборов", отмечается в сообщении суда.
Обновлено в 01:15
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено вчера в 08:23
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Климкин призвал к секторальным санкциям против России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал к секторальным санкциям против России в связи с законом об упрощенной выдаче российских паспортов гражданам самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 08:16
Финансы
Центральный банк России сохранил ключевую ставку
Центральный банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,75% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ РФ.
Обновлено вчера в 07:13
Происшествия
На Шри-Ланке 15 человек стали жертвами перестрелки
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
На шахте в ЛНР обнаружили тела 13 горняков
Тела еще восьми шахтеров обнаружили спасатели вечером и ночью под завалами на шахте "Схидкарбон" в поселке Юрьевка самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в МЧС ЛНР.
Обновлено в 00:37
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Баженов подтвердил «Ведомостям» намерение подать частную концессионную инициативу и что в качестве генподрядчика планируется привлечь «Мостотрест».
Обновлено 25 апреля в 16:47
Политика
Путин назвал уральские проекты частью системы безопасности Евразии
Президент России Владимир Путин включил нефтегазовые проекты страны (в том числе и реализуемые в УрФО) в список тех, которые укрепляют энергетическую безопасностью Евразии.
Обновлено в 01:56
Общество
Власти Австралии намерены истребить 2 миллиона диких кошек
Правительство Австралии намерено истребить 2 млн диких кошек для спасения эндемичных животных.
Обновлено вчера в 21:38
Происшествия
Караулову освободили из колонии
16 апреля Вологодский городской суд принял решение удовлетворить ходатайство о досрочном освобождении Карауловой из колонии.
Обновлено в 01:43
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в 4 раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный закон о начислении зарплат министрам и губернатору Валентину Коновалову.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
УЕФА дисквалифицировал Неймара на три матча в еврокубках
Игрок написал гневное сообщение в «Инстаграм», сопроводив текст оскорбительным выражением.В итоге, УЕФА рассмотрел высказывание Неймара и принял решение дисквалифицировать футболиста на три еврокубковых матча.
Обновлено вчера в 14:10
Общество
Прапорщик из Екатеринбурга стала главной красоткой Росгвардии
Первый всероссийский фотоконкурс «Краса Росгвардии» выиграла прапорщик полиции из Екатеринбурга Анна Храмцова.
Обновлено вчера в 10:05
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Народная артистка СССР актриса театра и кино Элина Быстрицкая умерла в возрасте 91 года.
Обновлено вчера в 03:23
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкноты в 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) больше не будет печатать банкноты достоинством 500 евро, сообщает агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 15:10
Культура
Лондонский фестиваль порно перенесли в секретное место из-за протестов феминисток
О новом месте проведения сообщат лишь тем, кто купил на него билеты. Лондонский фестиваль порнофильмов проходит ежегодно.
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено вчера в 11:29
Путешествия
Пляжи Крыма подготовят к курортному сезону к июню
Крымские пляжи полностью подготовят к курортному сезону к началу июня, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
Обновлено вчера в 09:28
Общество
Власти сообщили причину закрытия кемеровского ТЦ «Лапландия»
Обновлено в 00:48
Политика
Пятилетие ЛНР отпразднуют с песнями и салютом — Пасечник
Самопровозглашенная Луганская народная республика планирует масштабно отметить пятилетие со дня образования, которое приходится на 12 мая.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя Труда
Обновлено вчера в 05:17
Авто
Умелец создал ювелирную модель Ford Escort
Ювелирная модель Ford Escort базируется на основе раллийного спорткара Ari Vatenen Ford Escort Mk2 выпуска конца 1970-х годов.
Обновлено в 02:19
Здоровье
Диетологи рассказали, как удержать вес после похудения
Диетологи назвали ряд правил, которые помогут удержать вес после успешного похудения, сообщает Planet Today.
Обновлено вчера в 03:31
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Баскетбол
ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги
Обновлено вчера в 17:34
Автоспорт
Даниил Квят попал в аварию на второй тренировке Formula-1 в Баку
Неудачи российского гонщика F-1 Даниила Квята начались еще в самом начале – пилот потерял около часа в начале второй сессии из-за проблем с усилителем рулевого управления.
Обновлено вчера в 14:45
Авто
На рынок выходит обновлённый кроссовер Chery Tiggo 8
Китайский автогигант Chery начинает продажи обновленного флагманского кроссовера Tiggo 8. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам марки в Китае.
Обновлено вчера в 22:34
Гаджеты
Смартфон Umidigi A5 Pro оснастят тройной камерой и 6 ГБ ОЗУ
Гаджет будет оснащен тройной широкоугольной камерой, а также 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 01:50