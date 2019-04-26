Футбол

ЦСКА продлил контракт с ВасинымБомбардир.ру 06:31

ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Васин продлил контракт с ЦСКА

Газета.Ru06:50

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

РИА Новости06:35

Васин: предложение ЦСКА продлить контракт принял с удовольствием

Чемпионат08:18

ЦСКА продлил контракт с Васиным до 2021 года

Матч ТВ06:16

ЦСКА продлил контракт с Васиным на два года

Sport24.ru06:10

ЦСКА объявил о продлении контракта с Васиным

Советский спорт06:25

Виктор Васин: «С удовольствием продлил контракт с ЦСКА. Это родной дом»

Sports.ru08:31
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика

«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»

Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Путин выразил соболезнование родным Элины Быстрицкой

Обновлено в 07:57
Происшествия

В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире

Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Происшествия

В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»

Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере

Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Арестован Евгений Викторович Пригожин. Его именем прикрылся налетчик из спецназа

26 мая 2018 года подразделение по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области оформило общегражданский паспорт на Евгения Викторовича Пригожина из ярославского села Коточижовки.
Обновлено в 06:24
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Хоккей

Место названо: в Омске начнут строить новую арену на 12 тысяч зрителей

Обновлено в 09:20
Политика

На Украине принят закон об исключительности украинского языка

Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Игры

Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию

Обновлено 24 апреля в 18:58
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Обновлено в 08:09
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено в 06:58
Общество

В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу

В Росгвардии подвели итоги первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии», в котором приняли участие более тысячи сотрудниц силового ведомства из всех регионов РФ.
Обновлено в 07:31
Религия

Православные отмечают Страстную пятницу

Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес

Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre

Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Автоспорт

Вторая тренировка в Баку остановлена: Квят разбил болид

Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом.
Обновлено в 10:43
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол

Юрий Первак заявил об отсутствии предложений вернуться в «Спартак»

Юрий Первак в разговоре с РБК заявил, что от «Спартака» ему не поступало предложений занять пост генерального директора клуба.
Обновлено в 09:58
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

Обновлено в 10:49
Авто

«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока

В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:58
Кино

Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» в виде мини-сериала

Обновлено в 07:10
Общество

Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Кино

Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»

Озвучены гонорары актеров, сыгравших в главных ролях в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено в 09:05
Происшествия

Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину

Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество

Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества

Обновлено в 05:51
Кино

Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов

Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия

Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге

Обновлено в 07:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Виктор Васин
Российский футболист
Российский футболист, центральный защитник ЦСКА и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное