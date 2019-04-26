Футбол
ЦСКА продлил контракт с ВасинымБомбардир.ру 06:31
ЦСКА на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Виктором Васиным. Новое соглашение рассчитано до июня 2021 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:10, Ашберн
Политика
«Укртранснафта» назвала сроки возобновления поставок нефти по «Дружбе»
Накануне, 25 апреля, «Укртранснафта» приостановила прокачку нефти по маршруту Мозырь — Броды, объяснив это решение низким качеством поступающего из России сырья и отказом Словакии и Венгрии принимать нефть.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Путин выразил соболезнование родным Элины Быстрицкой
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Происшествия
Полковник ФСБ арестован за взятки в особо крупном размере
Полковник Черкалин, служащий управления Службы экономической безопасности ФСБ РФ, подозревается в получении нескольких взяток общей суммой в десятки миллионов рублей.
Обновлено в 07:08
Происшествия
Арестован Евгений Викторович Пригожин. Его именем прикрылся налетчик из спецназа
26 мая 2018 года подразделение по вопросам миграции ГУ МВД Петербурга и области оформило общегражданский паспорт на Евгения Викторовича Пригожина из ярославского села Коточижовки.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Игры
Новый трейлер долгожданной игры «Rage 2» посвятили оружию
Обновлено 24 апреля в 18:58
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Обновлено в 08:09
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено в 06:58
Общество
В Росгвардии выбрали самую красивую сотрудницу
В Росгвардии подвели итоги первого всероссийского ведомственного фотоконкурса «Краса Росгвардии», в котором приняли участие более тысячи сотрудниц силового ведомства из всех регионов РФ.
Обновлено в 07:31
Религия
Православные отмечают Страстную пятницу
Обновлено в 02:57
Шоу-бизнес
Татьяна Навка пришла на кинофестиваль в платье от Herver Pierre
Татьяна Навка посетила закрытие 41-го международного Московского кинофестиваля. Она появилась на красной дорожке в платье от Herver Pierre.
Обновлено в 01:51
Автоспорт
Вторая тренировка в Баку остановлена: Квят разбил болид
Во время прохождения седьмого поворота заднюю часть болида «Торо Россо» занесло, машина задела отбойник задним и передним колесом.
Обновлено в 10:43
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Кино
Михаил Горбачев попал в больницу
Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено вчера в 14:31
Футбол
Юрий Первак заявил об отсутствии предложений вернуться в «Спартак»
Юрий Первак в разговоре с РБК заявил, что от «Спартака» ему не поступало предложений занять пост генерального директора клуба.
Обновлено в 09:58
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Авто
«Мазда Соллерс» с 2020 года лишится субсидий на поставки машин с Дальнего Востока
В рамках реформы господдержки промышленности, инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком, Минпромторг с 2020 года отменяет субсидию перевозки автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке.
Обновлено в 06:58
Кино
Netflix выпустил «Омерзительную восьмерку» в виде мини-сериала
Обновлено в 07:10
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Кино
Стали известны гонорары актеров из «Мстителей»
Озвучены гонорары актеров, сыгравших в главных ролях в серии фильмов студии Marvel о «Мстителях».
Обновлено в 09:05
Происшествия
Боец женского MMA избила имитировавшего перед ней половой акт мужчину
Боец смешанных единоборств (ММА) Джойс Вьера избила на пляже Прайя ду Брага мужчину, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Общество
Ликвидаторов аварии на ЧАЭС вспомнили в сквере Мужества
Обновлено в 05:51
Кино
Умер художник-постановщик сериала «Бригада» Валерий Филиппов
Народный художник России Валерий Филиппов умер 26 апреля, сообщает Союз кинематографистов РФ.
Обновлено в 09:12
Происшествия
Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге
Обновлено в 07:53