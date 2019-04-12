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ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»ФАН вчера в 07:00

Енисей — Уфа
0 – 0
Перерыв
Чемпионат России
15′
Каталин Карп
Валерий Кичин
17′
45′
Дмитрий Живоглядов
Для «железнодорожников» ничейный результат с «Зенитом» в прошлом туре стал довольно болезненным ударом в контексте борьбы за призовые места — «Краснодар» и ЦСКА одержали победы и расположились выше.
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