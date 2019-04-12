Футбол
ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»ФАН вчера в 07:00
Енисей
Расстановка 3‑5‑2
1
Нестеренко
23
Сарр
63
Гаджибеков
13
Грицаенко
3
Ятченко
14
Семакин
7
Зотов
8
Огуде
2
Кичин
9
Соболев
48
Кутьин
31
Беленов
56
Круговой
3
Аликин
4
Никитин
27
Неделчару
17
Живоглядов
9
Ванек
29
Тилль
8
Карп
44
Игбоун
11
Бизяк
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Для «железнодорожников» ничейный результат с «Зенитом» в прошлом туре стал довольно болезненным ударом в контексте борьбы за призовые места — «Краснодар» и ЦСКА одержали победы и расположились выше.
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