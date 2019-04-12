Футбол

ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»ФАН вчера в 07:00

Енисей — Уфа
сегодня
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Чемпионат России
Енисей
Расстановка 3‑5‑2
1
Нестеренко
  
23
Сарр
  
63
Гаджибеков
  
13
Грицаенко
  
3
Ятченко
  
14
Семакин
  
7
Зотов
  
8
Огуде
  
2
Кичин
  
9
Соболев
  
48
Кутьин
  
31
Беленов
  
56
Круговой
  
3
Аликин
  
4
Никитин
  
27
Неделчару
  
17
Живоглядов
  
9
Ванек
  
29
Тилль
  
8
Карп
  
44
Игбоун
  
11
Бизяк
  
Уфа
Расстановка 5‑3‑2
Для «железнодорожников» ничейный результат с «Зенитом» в прошлом туре стал довольно болезненным ударом в контексте борьбы за призовые места — «Краснодар» и ЦСКА одержали победы и расположились выше.
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