ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»ФАН вчера в 07:00

Для «железнодорожников» ничейный результат с «Зенитом» в прошлом туре стал довольно болезненным ударом в контексте борьбы за призовые места — «Краснодар» и ЦСКА одержали победы и расположились выше.

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ЦСКА примет «Оренбург», а «Ростов» Карпина сыграет против «Спартака»

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Происшествия Ассанжа отправили в тюрьму особо строгого режима Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа поместили в тюрьму «Белмарш» после ареста. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.

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