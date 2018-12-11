На текущий момент ЦСКА занимает четвертое место в группе G с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". Как и чешская команда, красно-синие перед заключительной игрой имеют в своей активе четыре очка. Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.

Спорт-Экспресс 10 декабря в 09:00