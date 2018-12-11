Футбол

ЦСКА прилетел в Мадрид на матч Лиги чемпионов с «Реалом»
Спорт-Экспресс
10 декабря в 09:00

Реал — ЦСКА
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
На текущий момент ЦСКА занимает четвертое место в группе G с "Реалом", "Ромой" и "Викторией". Как и чешская команда, красно-синие перед заключительной игрой имеют в своей активе четыре очка. Матч "Реал" - ЦСКА состоится в среду, 12 декабря.
Спорт-Экспресс10 декабря в 09:00

Подробнее о событии

Федор Чалов: «Хочется поскорее выйти на поле в матче с „Реалом“»

Sportbox.RU01:17

Федор Чалов: «Хочется поскорее выйти на поле в матче с „Реалом“»

Матч ТВ01:17

«Реал» — ЦСКА: прогноз Егора Титова на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Чемпионат01:25

Форточка в Европу: ЦСКА сохраняет шансы на евровесну

Известиявчера в 16:01

Декабрь, Мадрид, «Реал» – ЦСКА. Время российского подвига

Спорт-Экспрессвчера в 16:30

Каземиро тренировался по индивидуальной программе в преддверии матча с ЦСКА

Советский спортвчера в 05:42

«Реал» Мадрид – ЦСКА (12 декабря 2018): прогноз на ЛЧ

LoginCasino.com10 декабря в 08:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7145 источников, обновлено в 01:31, Ашберн
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Наполи» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Ливерпуль" вышли из группы "С" в плей-офф Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:25
Футбол

Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча

Обновлено вчера в 20:12
Футбол

Вальверде: «Быстрый гол расслабил „Барселону“»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался ничьей с "Тоттенхэмом" (1:1) в поединке группового раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 00:58
Футбол

«Зенит» проиграл «Валенсии» в матче Еврокубка

Петербургский "Зенит" проиграл испанской "Валенсии" в матче девятого тура группового этапа Еврокубка, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:41
Футбол

«Спартак» интересуется полузащитником «Леванте» Барди

Как стало известно «Чемпионату», московский «Спартак» проявляет интерес к македонскому полузащитнику «Леванте» Энису Барди.
Обновлено в 00:40
Футбол

Зобнин получил награду «Джентльмен года»

Второй год подряд «Джентльменом года» становится футболист «Спартака». В прошлом году награду получил вратарь Артем Ребров.
Обновлено в 01:13
Футбол

Владан Милоевич: «Это был фантастический опыт для „Црвены Звезды“»

Главный тренер "Црвены Звезды" Владан Милоевич после матча с "ПСЖ" (1:4) подвел итоги выступления команды в Лиге чемпионов.
Обновлено в 01:14
Футбол

Яя Туре и «Олимпиакос» расторгли контракт по обоюдному согласию

Ивуарийский полузащитник Яя Туре и Олимпиакос расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт греческой команды.
Обновлено вчера в 13:33
Футбол

Анри отчитал защитника «Монако» за незадвинутый стул

Главный тренер "Монако" Тьерри Анри перед матчем Лиги чемпионов с "Боруссией" отчитал защитника команды Бенуа Бадьяшиля.
Обновлено в 01:25
Футбол

Голкипер из МЛС пополнит состав «Манчестер Сити» в июле 2019 года

Футболист станет игроком английского клуба в июле 2019 года.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Моуринью разозлился из-за вопроса о хавбеке Погба

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью разозлился на журналиста за вопрос о полузащитнике Поле Погба, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:05
Футбол

Бывший наставник «Анжи» Скрипченко требует от клуба 3 млн рублей

Обновлено в 01:20
Футбол

Асенсио отказался от перехода в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио отклонил предложение «Тоттенхэма».
Обновлено в 00:20
Происшествия

14-летний вратарь умер после травмы, полученной во время игры

Обновлено вчера в 13:26
Футбол

Лучано Спаллетти: «„Интеру“ нужно было действовать более сбалансированно с матче с ПСВ»

Тренер "Интера" Лучано Спаллетти после ничьей с ПСВ в 6-м туре Лиги чемпионов (1:1) отметил, что команда начала нервничать.
Обновлено в 00:00
ещё по теме
Главное