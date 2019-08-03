Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда прилетела в Казань на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".

ЦСКА прилетел в Казань на матч с «Рубином»

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