Футбол

ЦСКА прилетел в Казань на матч с «Рубином»Спорт-Экспресс вчера в 10:39

Рубин — ЦСКА
сегодня
в 12:00
Чемпионат России
Стадион «Центральный»
Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда прилетела в Казань на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
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