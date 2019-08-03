Футбол
ЦСКА прилетел в Казань на матч с «Рубином»Спорт-Экспресс вчера в 10:39
Официальный Twitter ЦСКА сообщает, что команда прилетела в Казань на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
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«Рубин» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года
LiveSport.ruвчера в 00:44
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 07:29, Ашберн
Космос
Роскосмос выразил соболезнования семье академика Кардашёва
Роскосмос выразил соболезнования в связи со смертью академика Николая Кардашёва.
Обновлено в 06:23
Наука
Ученые рассказали о состоянии, которое предшествует раку
Обновлено в 00:41
Единоборства
Сборная России побила на «Танковом биатлоне» рекорд 2017 года
Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон – 2019» побила рекорд 2017 года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Иран задержал второй за месяц иностранный танкер
Обновлено в 07:04
Происшествия
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади
Сотрудники Росгвардии разогнали участников акции в поддержку независимых депутатов в Мосгордуму на Пушкинской площади и полностью зачистили площадь.
Обновлено вчера в 09:12
Общество
Синоптик рассказал, когда в Москву вернётся летнее тепло
По прогнозам синоптиков, небольшое потепление (до +18 °С днём) придёт в столицу во вторник, 6 августа, а на следующий день температура вернётся к климатической норме месяца.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07
Кино
«Союзмультфильм» взял на работу автора Чебурашки из «Игры престолов»
Ранее художник Уляшов опубликовал у себя в в социальных сетях интересную подборку иллюстраций, где он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из "Игры престолов".
Обновлено в 06:54
Игры
Creative Assembly работает над карточной Total War и возродит «Арену»
На днях Creative Assembly объявила о подписании договора с NetEase, которая поспособствует релизу множества частей Total War в Китае, а вдобавок ещё и поможет в выпуске карточного спин-оффа Total War: Elysium.
Обновлено в 05:54
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
Обновлено в 06:15
Футбол
«Локомотив» хочет купить Комличенко
Московский «Локомотив» хочет пополнить свой состав в это межсезонье форвардом «Млады Болеслав» и сборной России по футболу Николаем Комличенко.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию
Супруга президента Франции Брижит Макрон сделала омолаживающую операцию.
Обновлено вчера в 06:34
Авто
Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа»
В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублей
Обновлено вчера в 08:35
Экономика
В Екатеринбурге за 180 миллионов рублей продают убыточный бизнес-центр
Бизнес-центр «Нахимов», расположенный в Екатеринбурге на улице Вайнера, продают за 180 миллионов рублей, пишет портал Е1.
Обновлено в 06:05
Общество
Стариков назвал «цирком с конями» митинг оппозиции в Петербурге
Цирк — потому что заранее расписаны выступления клоунов, а с конями — потому что все они скачут на сцене, пытаются кричать и провоцировать, - подчеркнул Стариков.
Обновлено в 07:03
Технологии
Инди месяца: CyberCorp и Frakktus. Кооперативный киберпанк-шутер или музыкальная аркада?
Автору инди-игры месяца отправится широкоформатный монитор LG UltraWide.
Обновлено в 05:40
Гаджеты
Gigabyte убрала поддержку PCIe 4.0 в системных платах на чипсетах AMD серий 300 и 400
Если в скором времени на системных платах других производителей с обновлением AGESA 1.0.0.3 тоже исчезнет поддержка PCIe 4.0, значит, это будет сделано по указке AMD.
Обновлено в 04:23
Политика
Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум
Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде.
Обновлено в 07:19
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Француз перелетел Ла-Манш на доске
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку
Актер спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок. Эммануил Виторган объявил о том, что ищет двух нянь.
Обновлено вчера в 13:10
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Нападающий Мойзе Кин перешел из «Ювентуса» в «Эвертон». Сегодня «ириски» объявили о трансфере 19-летнего форварда.
Обновлено в 06:57
Кино
СМИ: принц Чарльз может принять участие в съемках новой серии бондианы
Наследник британского престола принц Чарльз получил приглашение сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде.
Обновлено в 07:19