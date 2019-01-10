Пресс-служба ЦСКА сообщает, что команда прибыла на первый зимний сбор, который пройдет в Кампоаморе.

ЦСКА прибыл в Испанию на первый сбор

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