Футбол
ЦСКА предложит «Марселю» 7 млн евро за форварда Н’ЖиSports.ru вчера в 15:11
По информации журналиста Гийома Тарпи, 24-летним форвардом интересуется ЦСКА. Армейцы готовы предложить за футболиста 7 миллионов евро. В прошедшем сезоне Лиги 1 Н’Жи провел 17 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
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Источник: ЦСКА готов предложить 7 миллионов евро за форварда «Марселя» Нжи
Спорт-Экспрессвчера в 14:32
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