ЦСКА продолжает борьбу с "Зенитом" за левого защитника "Уфы" Данила Кругового. Армейцы, по данным "СЭ", в конце этой недели сделали клубу из Башкирии официальное предложение о трансфере игрока, сумма составляет около 2 миллионов евро.

с чего всё началось

Игрок "Уфы" Данил Круговой может перейти в московский ЦСКА, сообщает "Спорт-Экспресс". По информации издания, "горожане" получили предложение от армейцев по трансферу 21-летнего защитника суммой в €2 млн.

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