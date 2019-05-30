ЦСКА предложил Итудису новый контрактSport24.ru вчера в 21:56

Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис, скорее всего, останется в команде по окончании этого сезона. Стороны уже дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества и в ближайшее время должны официально заключить новый контракт.

с чего всё началось

Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества. В ближайшее время стороны должны официально заключить новый контракт, сообщают «Известия». Речь идет о соглашении по схеме «2+1».

Общество Росстат объяснил бедность ямальцев техническим сбоем Жителям Ямало-Ненецкого автономного округа хватает денег только на еду. В настоящее время ведомство проводит проверку этих данных.

Политика Зеленский направил в Раду закон об импичменте президента Глава украинского государства Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект об импичменте президента «Незалежной».

Здоровье Онищенко прокомментировал свои слова о жизни «чуть-чуть впроголодь» Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко прокомментировал свои слова о том, что для избавления от лишнего веса пожилым людям надо жить «чуть-чуть впроголодь» и заниматься физической нагрузкой.

Общество В России уменьшилось число непьющих Опрос ВЦИОМа показал, что за год число россиян, совсем не употребляющих алкоголь, сократилось до 33%, сообщает агентство ТАСС.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.

Политика Путин подписал закон о доступе родственников пациентов в реанимацию Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий родственникам посещать близких в реанимации.

Шоу-бизнес Прохор Шаляпин заявил о совершенном на него нападении В эфире «На самом деле» певец Прохор Шаляпин заявил, что на него организовал нападение некоторый бизнесмен.

Транспорт СМИ сообщили о двукратном повышении цен на билеты в плацкарте В Общероссийском объединении пассажиров направили письмо в ФАС, в котором указывается, что билеты в плацкартные вагоны на летние месяцы подорожали на 65–100%.

Экономика Прибыль «МегаФона» в 1 квартале снизилась на 64% Выручка выросла на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 80,128 млрд руб.

Политика Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира Путина Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.

Общество Москвичи назвали парковки и штрафы самыми острыми проблемами города Чаще всего жители столицы жаловались на высокие тарифы парковки и проблемы с ними, а также дорожные штрафы (24%), далее шли обеспокоенность пробками и загруженностью улиц, присутствие мигрантов (по 15%).

Общество Эксперты назвали необходимый для прибавки к зарплате навык Знание иностранного языка повышает доходы работников в России в среднем на 11%, сообщает RT со ссылкой на результаты исследования экспертов НИУ ВШЭ.

Путешествия Аналитики нашли в Екатеринбурге жилье по цене летних туров на двоих Стоимость отдыха на двоих на знаменитых курортах мира сопоставима со стоимостью самого дешевого жилья в Екатеринбурге, подсчитали специалисты портала N1.Ru.

Космос NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.

Общество WikiLeaks: Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы WikiLeaks сообщила об ухудшении здоровья основателя организации Джулиана Ассанжа за то время, пока он находится в лондонской тюрьме Белмарш.

Политика Назарбаев стал почетным сенатором парламента Казахстана Первый президент Казахстана стал почетным сенатором парламента страны, передает РИА «Новости».

Происшествия В Башкирии возбудили дело после убийства семилетней девочки Следственное управление СК РФ по Башкирии в четверг возбудило уголовное дело после убийства семилетней девочки в Стерлитамаке.

Экономика Реальные доходы россиян продолжат падение Вопреки ожиданиям правительства реальные доходы россиян в 2019 году продолжат падение, а годовую цель по снижению уровня бедности выполнить не удастся, уверены специалисты РАНХиГС и ВШЭ.

Политика Саакашвили рассказал, как его заподозрили в желании покусать Порошенко Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал о встрече с бывшим украинским президентом Петром Порошенко в Брюсселе.

Происшествия Более 60 человек задержаны за мошенничество в сфере ЖКХ Сотрудники МВД при силовой поддержке Росгвардии задержали более 60 человек по подозрению в мошенничестве в сфере ЖКХ.

Общество Защитники сквера в Екатеринбурге назвали имена своих лидеров Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» обнародовало список горожан, которые вместе с депутатами гордумы и своими оппонентами будут решать вопрос о референдуме либо опросе о судьбе сквера.

Происшествия Два человека погибли в лобовом ДТП на трассе в Новосибирской области Два человека погибли в лобовом ДТП двух иномарок на трассе в Новосибирской области.

Общество Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Собственников жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду на срок до 30 дней, могут обязать получать идентификаторы.

Финансы Власти предложили выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсии В рамках программы «Социальная поддержка граждан» в правительстве предлагают выделить дополнительные 4,765 миллиардов рублей в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям.