Баскетбол
ЦСКА предложил Итудису новый контрактSport24.ru вчера в 21:56
Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества. В ближайшее время стороны должны официально заключить новый контракт, сообщают «Известия». Речь идет о соглашении по схеме «2+1».
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с чего всё началось
Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис, скорее всего, останется в команде по окончании этого сезона. Стороны уже дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества и в ближайшее время должны официально заключить новый контракт.Известиявчера в 17:01
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