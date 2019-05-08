Футбол
ЦСКА предложил Итудису новый контрактSport24.ru вчера в 21:56
Руководство ЦСКА и главный тренер команды Димитрис Итудис дали друг другу устное согласие о продолжении сотрудничества. В ближайшее время стороны должны официально заключить новый контракт, сообщают «Известия».
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено вчера в 14:14
Политика
Соловьев прокомментировал скандал с Ольгой Скабеевой
Тележурналист Владимир Соловьёв в интервью с Царьградом оценил позицию политолога Николая Платошкина, который после стычки на ток-шоу с украинским экспертом Александром Семченко отметил, что он остался недоволен поведением ведущих программы, прежде всего Ольги Скабеевой.
Обновлено вчера в 12:37
Армия и оружие
Антонов: Россия отвергает обвинения США в нарушении ДВЗЯИ
Посол России в США Анатолий Антонов заявил Россия категорически отвергает обвинения США в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Обновлено вчера в 22:31
Здоровье
Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить "чуть-чуть впроголодь". Об этом сообщает Rambler News Service.
Обновлено вчера в 15:10
Общество
В ивановских школах сорвана сдача ЕГЭ
В настоящее время наш корреспондент выясняет, что же такого произошло в Ивановской области, что сорвало сдачу ЕГЭ по математике.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Си Цзиньпин откроет павильон панд в Московском зоопарке
Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в торжественной церемонии открытия павильона для двух панд, переданных Китаем Московскому зоопарку, сообщил в четверг замглавы МИД КНР Чжан Ханьхуэй.
Обновлено вчера в 22:54
Общество
Власти ЯНАО заподозрили ошибку в расчетах Росстата об уровне бедности
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) считает, что в расчетах Росстата об уровне бедности могла быть ошибка, сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО «Интерфаксу».
Обновлено вчера в 07:03
Кино
«Чернобыль» стал самым высоко оценённым сериалом на IMDB
«Чернобыль» установил отметку 9,7 с учётом 71 тысячи голосов, побив таким образом баллы сериалов «Планета Земля», «Братья по оружию» и «Во все тяжкие».
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
«Челси» разгромил «Арсенал» и выиграл Лигу Европы
"Челси" разгромил "Арсенал" в финале Лиги Европы.
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
ВС РФ признал законным пожизненный срок для серийного убийцы
Верховный суд вынес решение по делу серийного убийцы Евгения Чуплинского, которого суд в Новосибирске приговорил к пожизненному сроку.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия
Самолет, совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в Якутск
Самолет Boeing-737 авиакомпании S7, выполнявший рейс из столичного аэропорта Домодедово в Якутск и совершивший вынужденную посадку в Норильске, прибыл в пункт назначения, передает корреспондент телеканала «Якутия 24».
Обновлено вчера в 22:55
Политика
Зеленский передал в Раду законопроект по импичменту президента
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект, который затрагивает процедуру импичмента главы государства.
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Охранник выстрелил из пистолета в самолете премьера Чехии
В аэропорту Брюсселя сотрудник службы охраны чешского премьер-министра Андрея Бабиша устроил стрельбу в салоне самолета.
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Путин продлил амнистию капиталов до 2020 года
Предыдущие два этапа амнистии капиталов проходили в России с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 г. и с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Физические лица могли предоставить в налоговый орган или Федеральную налоговую службу России декларацию об имуществе, о контролируемых иностранных компаниях, о счетах в банках за пределами страны.
Обновлено вчера в 19:59
Общество
Ассанжа перевели в тюремную больницу
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа переместили в медицинское отделение британской тюрьмы Белмарш, организация выразила серьезную обеспокоенность состоянием его здоровья.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летний водитель Hyundai насмерть сбил байкера
В Екатеринбурге на проезжей части не смогли разъехаться два транспортных средств, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
В Будапеште затонул прогулочный катер, есть жертвы
Обновлено вчера в 18:57
Политика
Мадуро рассказал о тайных переговорах с венесуэльской оппозицией
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил в среду о завершении второго дня диалога с оппозицией в Норвегии и сообщил, что переговоры тайно велись в течение трех предшествующих месяцев.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Экс-министр экономики Украины рассказал о надвигающейся катастрофе
Украина движется к катастрофе, связанной с дефолтом, заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В поселке под Красногорском загорелись хозяйственные постройки
Обновлено вчера в 17:34
Экономика
Экономисты предсказали снижение реальных доходов россиян в 2019 году
По данным Росстата, за первый квартал 2019 года реальные доходы россиян сократились на 2,3%. При этом Минэкономразвития ожидает, что по итогам года они вырастут на 1%. Устойчивый рост реальных доходов населения — одна из целей развития страны до 2024 года, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в майском указе после вступления в должность.
Обновлено 28 мая в 21:29
Происшествия
Полиция раскрыла группировку мошенников, работавших в сфере ЖКХ
Деятельность организованной преступной группы, участники которой подозреваются в мошенничестве под предлогом оказания услуг в сфере ЖКХ, пресекли сотрудники полиции и Росгвардии в Москве.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
София Никитчук снялась в эротическом клипе Анны Седоковой
Кроме Никитчук в видео снялись генеральный директор РМГ Сергей Балдин, боец MMA Владимир Минеев, модель plus size Юлия Рыбакова, фотограф Даниил Величко и блогер Лилия Абрамова.
Обновлено вчера в 10:02
Транспорт
В России резко подорожали билеты в плацкарт
После получения многочисленных жалоб от граждан эксперты организации проанализировали цены на билеты по 12 направлениям и выяснили, что сильнее всего — в два раза — подорожали поездки из Москвы в Калининград (на 100 процентов, 4021 рубль), из Москвы в Адлер (на 97 процентов, 4143 рубля) и из Новосибирска в Томск (на 93 процента, 1507 рублей).
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Китай лишит США редкоземельных металлов
Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.
Обновлено вчера в 01:46
Экономика
В российской космической отрасли выявили нарушения на 50 млрд рублей
В прошлом году 40% нарушений, выявленных СП, пришлось именно на «Роскосмос».
Обновлено вчера в 16:07
Общество
В Пенсионном фонде вскрыли аферу с накоплениями россиян
В ПФР в конце прошлого года заметили аномальный рост заявлений от людей, которые хотели перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой.
Обновлено вчера в 06:59
Технологии
Объявлены победители конкурса крупных фундаментальных научных проектов РАН
Список победителей конкурса крупных проектов фундаментальных научных исследований, объявленного президиумом Российской академии наук (РАН), опубликован 29 мая на сайте Минобрнауки РФ.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Общество
Лето встретит екатеринбуржцев настоящей жарой и ливнями
Настоящее тепло, которое пришло на Урал до начала календарного лета, достигнет пика в последний день весны.
Обновлено вчера в 22:33