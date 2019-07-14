Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА предпринял попытку подписать нападающего «Флуминенсе» Педро Абреу. За 22-летнего форварда бразильского клуба «армейцы» предложили € 12 млн. Абреу является воспитанником «Флуминенсе».

с чего всё началось

Московский ЦСКА продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно. Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу. Ранее сообщалось, что команду Виктора Гончаренко может покинуть нападающий Федор Чалов.

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