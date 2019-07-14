с чего всё началось

Московский ЦСКА продолжает работу по усилению состава в летнее трансферное окно. Как сообщает «Чемпионат», российский клуб предложил 12 млн евро за переход нападающего «Флуминесе» Педро Абреу. Ранее сообщалось, что команду Виктора Гончаренко может покинуть нападающий Федор Чалов.

Общество У россиян может появиться дополнительный выходной У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.

Политика В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Политика Порошенко назвал дату освобождения Россией украинских моряков Глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко объявил дату возвращения на Украину моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в прошлом году.

Хоккей Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Россияне смогут снимать наличные на кассах магазинов Россияне получат возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.

Происшествия Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.

Экономика Сечин просит 2,6 трлн рублей льгот на развитие Арктики План нового проекта изложен в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина, которое он 26 июня написал президенту Владимиру Путину, и в прилагающихся к нему расчетах KPMG.

Экономика Правительство РФ одобрило пособие на детей для малоимущих семей Пособие на детей от 1,5 до 3 лет для семей за чертой бедности будет повышено до уровня прожиточного минимума, согласно проекту поправок, опубликованному 13 июля на сайте Правительства РФ.

Политика Представитель Зеленского высказался, как окончить войну в Донбассе Разумков прекрасно знает, что прямые переговоры Киева и Донбасса прописаны в Минских соглашениях, которые, как мы помним, Зеленский публично пообещал выполнить.

Политика Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.

Происшествия Роскачество рассказало, как распознать телефонного мошенника Иногда звонящий может даже рассказать, сколько денег у вас на счету, и когда в последний раз была произведена операция по счету, однако это далеко не гарантия того, что на проводе действительно банковский сотрудник – к сожалению, даже такая информация может попасть в руки мошенников.

Экономика Эмин Агаларов приобрел российскую версию журнала "ОК!" Бизнесмен и певец Эмин Агаларов стал владельцем российской версии глянцевого издания и одноименного сайта "ОК!".

Происшествия Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость Водитель автобуса, который перевернулся в Башкирии, 18 раз был оштрафован за превышение скорости.

Здоровье Жители Красноярска стали значительно реже подвергаться атаке клещей Стоит отметить, что общее количество жителей Красноярского края, которые обратились за медицинской помощью, составило около 840 человек, в том числе 124 ребенка.

Культура Беглов выразил соболезнования в связи со смертью поэта Виктора Сосноры Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близким поэта Виктора Сосноры и отметил, что его творчество отличала индивидуальность и независимость.

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Происшествия На Алтае отдыхающие обнаружили в реке урну с прахом ветерана войны Урну с прахом ветерана Великой Отечественной войны Евгения Доильницына выловили отдыхающие в реке Чумыш Тальменского района Алтайского края.

Происшествия В Бурятии эвакуируют детский лагерь из-за лесного пожара Лесной пожар произошел вблизи с детским лагерем неподалеку от бурятской деревни Сотниково, объявлена эвакуация.

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