Футбол

ЦСКА предлагает за Габбьядини 5 млн фунтов
Soccer.ru
07:14

Сообщается, что ЦСКА собирается приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. Московский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов фунтов. Габбьядини выступает за "Саутгемптон" на протяжении трех сезонов, однако за этот срок он забил всего 12 голов.
Soccer.ru07:14

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