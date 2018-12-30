Сообщается, что ЦСКА собирается приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. Московский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов фунтов. Габбьядини выступает за "Саутгемптон" на протяжении трех сезонов, однако за этот срок он забил всего 12 голов.

Спорт день за днем

Футбол Футбол «Фенербахче» претендует на Фабрегаса Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас может переехать в Турцию. К игроку проявляет интерес "Фенербахче".

Футбол Футбол Гвардиола: «Манчестер Сити» не может конкурировать с «Ливерпулем» Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что его команда набрала приличное количество очков в первых 19 турах английской Премьер-лиги, но пока её не стоит сравнивать с «Ливерпулем», занимающим первое место.

Футбол Футбол Иско не собирается уходить из «Реала»

Футбол Футбол Макеев может продолжить карьеру в «Рубине» По данным «Матч ТВ», Макеев может продолжить карьеру в «Рубине» — на данный момент, это наиболее вероятное развитие событий.

Футбол Футбол Серхио Рамос не получил в 2018 году ни одной красной карточки Капитан «Реала» Серхио Рамос, один из самых жестких и грубых защитников мира, в 2018 году не получил ни одной красной карточки.

Футбол Футбол Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в «Наполи» Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали.

Футбол Футбол «Барселона» выступила с официальным заявлением по Рабьо "Барселона" в своем официальном заявлении подтвердила, что интересуется полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо.

Футбол Футбол «Порту» установил клубный рекорд по числу побед подряд 30 декабря «Порту» со счетом 2:1 на выезде обыграл «Белененсеш» и вышел в полуфинал Кубка португальской лиги.

Футбол Футбол Жиру получил травму в матче против «Кристал Пэлас» Нападающий «Челси» Оливье Жиру получил травму в матче 20-го тура чемпионата Англии против «Кристал Пэлас».

Футбол Футбол Президент телеканала Animal Planet отказалась возглавить АПЛ Президент компании Animal Planet Сюзанна Диннейдж отказалась занять должность исполнительного директора Английской премьер-лиги (АПЛ).

Футбол Футбол «Зенит» поздравил болельщиков с наступающим Новым годом «Зенит» выпустил новогоднее видео, где поздравил болельщиков с наступающими праздниками. На видео футболисты поздравили своих фанатов.

Футбол Футбол Родриго Кайо стал игроком «Фламенго» Центральный защитник "Сан-Паулу" Родриго Кайо перебрался во "Фламенго". Контракт с 25-летним игроком подписан до лета 2023 года.