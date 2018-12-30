Футбол
ЦСКА предлагает за Габбьядини 5 млн фунтов
ЦСКА предлагает за Габбьядини 5 млн фунтовSoccer.ru07:14
Сообщается, что ЦСКА собирается приобрести итальянского нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини. Московский клуб предлагает за 27-летнего футболиста 5 миллионов фунтов. Габбьядини выступает за "Саутгемптон" на протяжении трех сезонов, однако за этот срок он забил всего 12 голов.
Soccer.ru07:14
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