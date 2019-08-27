Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руЦСКА празднует 108-й день рождения

27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА. Именно в этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведётся отсчёт истории клуба.
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Московский ЦСКА празднует 108-й день рождения

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