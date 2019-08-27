Футбол
Евро-футбол.руЦСКА празднует 108-й день рождения
27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА. Именно в этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведётся отсчёт истории клуба.
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Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
СКР возбудил новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:52
Здоровье
Названы лучшие продукты для борьбы с прыщами на лице
Актуальные Новости 02:21
Фигурное катание
Медведева стала послом сборной России на летней Олимпиаде-2020 в Токио
Двукратный серебряный призер зимних Олимпийских игр 2018 года, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева стала послом сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио, заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
РИА Новости 04:06
Политика
ЦИК подумывает разогнать экспертный совет после срыва двух заседаний
Как заявили в пресс-службе ЦИК, 26 августа во второй раз было отменено расширенное заседание, в ходе которого предполагалось заслушать критически настроенных политологов и обсудить регистрацию на выборах в Мосгордуму.
Московский Комсомолец 05:59
Происшествия
В Норвегии нашли источник второго взрыва после ЧП под Северодвинском
Lenta.ru вчера в 16:26
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Известия вчера в 09:28
Происшествия
Фанат Тактарова захотел фото с кумиром и поплатился
Житель Подмосковья захотел сфотографироваться с бывшим бойцом смешанного стиля (MMA) Олегом Тактаровым и остался без мобильного телефона.
Lenta.ru 05:15
Спорт
Союз биатлонистов России и биатлонисты нашли компромисс по контрактам
Напомним, ранее лидер нашей сборной Александр Логинов сказал, что не будет подписывать контракт, выражая недовольство его условиями.
Эхо Москвы 06:32
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.
РИА Новости 06:43
Гаджеты
Названы цены и спецификации Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro
Индийский сетевой информатор Мукул Шарма уточнил цены на новые девайсы, а также рассказал об полных спецификациях старшей модели.
Игромания.ру 06:12
Политика
Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже
Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Аргументы и Факты 25 августа в 13:16
Технологии
Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС
Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.
Взгляд.ру 06:38
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
Начался второй этап поставки С-400 в Турцию
Москва начала поставлять Анкаре элементы второй батареи ЗРК С-400, сообщило Минобороны республики.
РИА Новости 06:20
Экономика
В ПФР подготовились к работе с электронными трудовыми книжками
Пенсионный фонд России (ПФР) готов работать с электронными трудовыми книжками с января 2020 года, проблем с переходом не ожидается.
REGNUM 03:10
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Политика
На Украину прибыл советник президента США Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев с официальным визитом.
REGNUM 06:44
Политика
Вступает в силу новый пакет антироссийских санкций США
Второй пакет санкций США по "делу Скрипалей" против России вступает в силу в понедельник, 26 августа, после публикации этого документа в электронной базе Федерального реестра.
Life.ru 25 августа в 17:53
Общество
Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков
Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru вчера в 17:26
Игры
Blizzard запустила серверы World of Warcraft Classic
Минувшей ночью Blizzard открыла серверы с классической версией World of Wacraft — в почти такой же вариацией, какой она была 15 лет назад.
Мир фантастики 03:41
Происшествия
«Уральские авиалинии» выпустили футболки с фразой бортпроводника А321
Авиакомпания «Уральские авиалинии» выпустила футболки с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы».
Екатеринбург-ТВ 01:03
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском вчера в 19:55
Футбол
Крыховяк рассказал, в чем уникальность Семина
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк прокомментировал работу под руководством Юрия Семина.
Матч ТВ 06:50
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Роскомнадзор Петербурга заблокировал сайт с санкционной продукцией
После чего судебное решение направили в Управление Роскомнадзора по Петербургу для блокировки и включения сайта в Единый реестр доменных имен, позволяющий распознавать сайты, содержащие информацию, которую запрещено распространять в Российской Федерации.
АБН 04:17