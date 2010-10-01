Футбол
Евро-футбол.руЦСКА празднует 108-й день рождения
27 августа исполняется 108 лет со дня рождения ПФК ЦСКА. Именно в этот день, в 1911 году, свой первый матч провела футбольная команда ОЛЛС, с которого и ведётся отсчёт истории клуба.
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Происшествия
Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за 737 MAX 8
Лизинговая дочерняя структура "Ростеха" - "Авиакапитал-Сервис" (АКС) подала иск к Boeing о расторжении контракта на поставку 35 лайнеров 737 MAX 8 и требует выплатить 110 миллионов долларов.
Российская газета 04:36
Политика
Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что у бывшего главы государства Барака Обамы была возможность остановить присоединение Крыма к России.
News.ru вчера в 11:43
Политика
«Приведёт к расколу»: депутаты Татарии о дате Великого стояния на Угре
Депутаты Госсовета Татарии, обсудив на заседании двух комитетов вопрос о памятной дате 11 ноября — Дне окончания Великого стояния на реке Угре, решили не поддерживать инициативу, заявив, что её установление «приведёт к расколу многонационального общества страны».
REGNUM 01:11
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия вчера в 09:28
Шоу-бизнес
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк
Жигунов прокомментировал новости о болезни Заворотнюк Актеров, которые познакомились на съемочной площадке сериала "Моя прекрасная няня", связывали романтические отношения.
Экспресс газета 01:17
Происшествия
В квартире на Металлистов нашли тела задушенной пенсионерки и ее сына
Известно, что погибшей было 88 лет, ее сыну - 59 лет. На теле женщины обнаружили следы удушения.
Neva.Today 04:05
Игры
Состоялся запуск World of Warcraft Classic
Компания Blizzard Entertainment запустила World of Warcraft Classic. За процессом запуска в пике наблюдало более 1,1 миллиона зрителей.
Sportbox.RU 02:58
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Армия и оружие
На Украине заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
RT на русском 04:28
Происшествия
ЕСПЧ присудил жене и матери Магнитского €34 тыс
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, умершего под арестом в 2009 году, а также его жены Наталии Жариковой и матери Натальи Магнитской.
РБК 04:27
Наука
Употребление масла для жарки может спровоцировать рак толстой кишки
МедиаПоток вчера в 13:24
Технологии
ABBYY FineReader 15 выводит редактирование PDF на новый уровень
Компания ABBYY объявила о выпуске FineReader 15 — новой версии своего флагманского продукта, объединяющего все необходимые инструменты для работы с PDF и бумажными документами.
3DNews 04:00
Здоровье
Депутат Госдумы Алексей Балыбердин снова осудил тагильских хирургов
Алексей Балыбердин на своей странице в соцсети вновь высказался о ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле, он назвал действия медработников «саботажем».
ТагилСити.ру 02:10
Авто
«Дизельгейтные» Volkswagen раскупаются с динамикой горячих пирожков
В сложившейся ситуации, как отмечают аналитики издания, у дизельных Volkswagen на рынке просто нет конкурентов.
АвтоВести 03:03
Политика
В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе
В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, по словам которого, ему якобы отказали в выдаче визы РФ.
RT на русском 05:13
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года
Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в 2019 году по версии журнала Forbes.
RT на русском вчера в 13:11
Политика
Адвокат раскрыл детали обмена заключенными между Россией и Украиной
Ранее сообщалось, что украинский адвокат назвал даты обмена заключенными между Россией и Украиной.
Газета.Ru 04:44
Футбол
«Рубин» упрекнул ЦСКА в плагиате. Однако получил ироничный отпор
Казанский клуб делал подобную картинку в честь 60-летия в прошлом году, однако армейцы вспомнили и 2015 год, когда таким же образом была образована цифра «104».
Спорт-Экспресс 04:11
Политика
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа
Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».
РБК 04:55
Футбол
Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи
«Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.
Чемпионат вчера в 19:15
Авто
На МАКС впервые представили вертолет в стиле Aurus
На авиасалоне МАКС впервые представили вертолет Ансат с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике автомобильного бренда Aurus.
Российская газета 03:45
Происшествия
Москвича обокрали во время фотосессии с Олегом Тактаровым
Москвич лишился телефона после фотосессии с актером Олегом Тактаровым.
Комсомольская правда 03:57
Происшествия
Россиянка погибла при восхождении на гору Фудзи в Японии
Россиянка погибла во время восхождения на гору Фудзи в Японии. Об этом сообщает агентство "Киодо".
Газета.Ru вчера в 08:58
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Николай Должанский проиграл жену в карты и был избит
Звезда «Дома-2» — Николай Должанский — вознамерился вернуть супругу Катю Богданову и решился пойти на крайние меры.
Пятый канал 02:21
Политика
Handelsblatt: Санкциями против «Северного потока-2» США навредят себе
Немецкая деловая газета Handelsblatt просчитала риски, которым подвергаются американские компании в свете угроз собственного правительства ввести санкции против проекта "Северный поток-2".
Российская газета 02:27
Политика
Ереван заявил о сохранении надежных союзнических отношений с Москвой
Армения и РФ остаются надежными стратегическими союзниками, заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян.
РИА Новости 02:03
Музыка
Стали известны наставники шоу «Голос 8»
В новом сезоне музыкального суперпроекта «Голос» наставниками станут Сергей Шнуров, Полина Гагарина, Константин Меладзе, а также дебютирующий в шоу Валерий Сюткин.
StarHit.ru вчера в 09:00