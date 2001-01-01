Происшествия Происшествия Под завалами в Магнитогорске найдены тела еще трех погибших

Общество Общество Рязанский митрополит осудил фильм «Ирония судьбы» Митрополит Рязанский Марк в канун Нового года выступил с критикой традиционного новогоднего фильма "Ирония судьбы, или с легким паром".

Происшествия Происшествия Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы взрыва Пассажиров из зала вылета эвакуировали в аэропорту Амстердама Схипхол из-за угрозы взрыва.

Политика Политика Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.

Общество Общество Медведев пожелал россиянам исполнения самых заветных желаний Глава правительства Дмитрий Медведев опубликовал новогоднее обращение к россиянам, в котором поздравил их и пожелал исполнения всех желаний.

Происшествия Происшествия Найдено тело женщины, убитой попутчиком по BlaBlaCar Найдено тело 29-летней москвички, пропавшей по пути в Тулу, после того как она взяла с собой попутчика, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК.

Происшествия Происшествия В Ингушетии убили потомка религиозного деятеля Белхароева Правоохранительные органы Ингушетии завели уголовное дело по факту убийства Ибрагима Белхароева, правнука почитаемого в республике религиозного деятеля Батал-Хаджи Белхароева, сообщает «Интерфакс».

Происшествия Происшествия Владимир Путин прибыл в Магнитогорск

Политика Политика Путин призвал россиян к милосердию в новогоднем обращении Президент России Владимир Путин в новогоднем обращении к россиянам призвал граждан страны к милосердию, душевной щедрости и чуткости по отношению к тем, кто в ней нуждается.

Происшествия Происшествия Первый канал изменил сетку вещания из-за трагедии в Магнитогорске

Единоборства Единоборства Мэйуэзер не намерен возвращаться в профессиональный бокс Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.

Происшествия Происшествия МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.

Происшествия Происшествия Полиция обнаружила в Виннице три трупа и раненую девочку Три человека были обнаружены мёртвыми в квартире в городе Винница на Украине.

Происшествия Происшествия Подозреваемый в убийстве девушки из BlaBlaCar признал свою вину Со слов официального представителя Главного следственного управления СКР по Москве Юлии Ивановой, Чикирев спланировал убийство заранее, создав несколько фальшивых аккаунтов на сервисе поиска попутчиков, в том числе от лица женщин, и таким образом забронировал все места в машине Ахматовой.

Происшествия Происшествия Из-за взрыва газа в Магнитогорске обрушился подъезд девятиэтажки В ночь на понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске прогремел взрыв в девятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса.

Политика Политика Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.

Происшествия Происшествия Путин выразил соболезнования семьям погибших при ЧП в Магнитогорске Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших в Магнитогорске, где в понедельник в результате взрыва бытового газа произошло обрушение подъезда многоквартирного дома.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске отказались от шумного празднования Нового года Жители Магнитогорска отказались от шумного празднования Нового года, сообщает ТАСС.

Происшествия Происшествия ФСБ задержала в Москве гражданина США по подозрению в шпионаже

Общество Общество Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания «МБХ Медиа» Интернет-сервис Яндекс.Дзен заблокировал основной канал издания "МБХ Медиа".

Политика Политика Патриарх Кирилл попросил верующих в новом году молиться об Украине Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в понедельник совершил новогодний молебен в храме Христа Спасителя и попросил всех собравшихся молиться о разрешении церковного кризиса на Украине, не забывать делать добро и верить в счастье.

Происшествия Происшествия Магазин Louis Vuitton в центре Москвы обокрали на 7 млн рублей

Происшествия Происшествия Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.

Политика Политика ЦИК Украины ликвидировал избирательные участки в России Из документа, который опубликовал ЦИК Украины на своем сайте, следует, что ликвидированы избирательные участки № 900075, 900077, 900078, 900117 и 900118, сообщает в понедельник, 31 декабря, ТАСС.

Происшествия Происшествия МЧС уточнило число погибших при взрыве газа в Магнитогорске МЧС уточнило число погибших в результате взрыва газа, произошедшего в жилом доме в Магнитогорске.

Транспорт Транспорт В Крыму открыли движение по первой очереди трассы «Таврида» Первую очередь трассы запускали поэтапно: 29 декабря был открыт участок от Симферополя до Белогорска длиной 27 км. Первым по нему проехал глава Крыма Сергей Аксёнов, отметивший высокий уровень проделанных работ.

Политика Политика Как в блокаду: депутата Рады возмутили нормы питания для украинцев Депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что Киев жертвует здоровьем граждан ради очередного транша МВФ.

Космос Космос Разбросанность орбит планет объяснили врожденной деформацией Раньше астрономы объясняли наблюдаемый феномен воздействием звезд-компаньонов или гравитационным влиянием планет-гигантов, которые, как известно, способны выталкивать небесные тела со своих нормальных орбит.

Происшествия Происшествия Спейси хочет заявить суду о своей невиновности Голливудский актёр Кевин Спейси намерен заявить суду в США о своей невиновности в сексуальных домогательствах к 19-летнему молодому человеку.