Футбол

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рожденияСпорт-Экспресс 03:53

ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Леонида Слуцкого с днем рождения. 48-летний российский специалист, трижды приводивший армейцев к победе в чемпионате России, сейчас возглавляет голландский "Витесс".
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ЦСКА и «Витесс» поздравили Слуцкого с днем рождения

Матч ТВ05:19

ЦСКА поздравил с днём рождения экс главного тренера команды Слуцкого

RT на русском05:18

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

Спорт-Экспресс03:53

ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Чемпионат04:43

ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ProstoProSport04:43

«Легенда армейского клуба». ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

Sport24.ru04:19

ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Евро-футбол.ру04:48
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
Хоккей

Еврохоккейтур. Георгиев защитит ворота россиян в игре с финнами

Вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Александр Георгиев выйдет в стартовом составе сборной России на матч Чешских хоккейных игр против Финляндии.
Обновлено в 02:32
Театры

Ушел из жизни актер Саид Алибеков

Заслуженному артисту России на момент смерти было 69 лет. На семидесятом году жизни скончался заслуженный артист России Саид Алибеков.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек

Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес

Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»

Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Энергетика

В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии

Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Туве

Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракеты малой дальности в Японское море

Обновлено в 03:06
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Происшествия

Раритетный автомобиль попал в ДТП в Кемерове

Рано утром 4 мая на проспекте Октябрьском случилось серьезное ДТП. Здесь автомобиль BMW Е28 врезался в ограждение.
Обновлено в 01:04
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Музыка

Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
Обновлено в 04:38
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Инцидент произошел в Феодосии утром в пятницу, 3 мая. В корзине воздушного шара находились четверо взрослых и один ребенок.
Обновлено в 02:01
Политика

Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
Кино

Съемки фильма «Гардемарины-4» стартовали в Крыму

Съемки продолжения популярной исторической трилогии «Гардемарины» начались в Крыму.
Обновлено в 02:08
Общество

Ретро-акцию полиции Ростова поддержали в других регионах

Обновлено в 06:17
Религия

7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено в 06:06
Энергетика

Украина оценила потери от остановки транзита российской нефти в $1 млн

Украинская нефтегазовая компания «Укртранснафта» от остановки транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» недополучила 29,2 млн грн (около $1 млн) выручки.
Обновлено вчера в 19:02
Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Происшествия

Движение на Гжатской улице в Москве ограничено из-за падения крана

Движение автомобилей на Гжатской улице на западе Москвы ограничено из-за падения башенного крана.
Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале

Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу

В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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