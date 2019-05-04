Футбол
ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рожденияСпорт-Экспресс 03:53
ЦСКА поздравил своего бывшего главного тренера Леонида Слуцкого с днем рождения. 48-летний российский специалист, трижды приводивший армейцев к победе в чемпионате России, сейчас возглавляет голландский "Витесс".
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 09:30, Ашберн
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Общество
Сергей Шаргунов стал главным редактором журнала «Юность»
Писатель, журналист, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов назначен главным редактором журнала "Юность".
Обновлено в 08:48
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Челябинской области произошло массовое убийство
Обновлено в 07:34
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
Поклонская рассказала, что «врагам» Крыма не нравится на полуострове
Хыдырлез – древний тюркский праздник земледелия, посвященный завершению весенних полевых работ и отгона скота на летние пастбища.
Обновлено в 06:48
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Общество
Потепление в Петербурге ожидается ближе к 9 мая
По данным центра "Фобос", Ленинградская область, Республика Карелия, Кольский полуостров, Мурманская область попали в зону ливней, мокрого снега и ледяных дождей, порывы ветра достигают в среднем 15 – 20 м / с. Ближе к 9 мая количество осадков снизится, благодаря солнцу станет теплее до 12 – 17 градусов.
Обновлено в 08:58
Общество
Площадь Победы капитально отремонтируют в Туле
Ремонт оценивается в 20 млн рублей. Напомним, Тула была основана в 1146 году. Город отмечает День рождения во вторую субботу сентября.
Обновлено в 06:46
Политика
Зеленский заявил, что предложит Раде провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит парламенту провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:52
Наука
В Китае создали крылатого робота-динозавра
Механическая модель древнего животного была сделана для решения вопроса научного сообщества относительно парения переходных видов между динозаврами и птицами.
Обновлено в 08:37
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Политика
США пригрозили Ирану новыми санкциями
Напомним, что в прошлом году США расторгли в одностороннем порядке ядерную сделку с Ираном и в очередной раз ввели санкции против Тегерана.
Обновлено вчера в 17:04
Происшествия
В Ираке взорвалась бомба у здания университета Мосула, сообщили СМИ
Самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле, взорвалось у здания университета Мосула на севере Ирака, есть пострадавшие, сообщил в субботу телеканал "Рудау" со ссылкой на очевидцев происшествия.
Обновлено в 06:52
Музыка
20 тыс. человек отдали голоса на «Московской весне A Cappella»
Первые три дня конкурса «Московская весна A Cappella» принесли его участникам 21 118 голосов.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Жителям Шри-Ланки рекомендовали сдать холодное оружие в полицию
Власти Шри-Ланки призвали местных жителей в течение двух дней сдать холодное оружие и напоминающую военную форму одежду в ближайшие полицейские участки.
Обновлено в 09:04
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован в реанимацию.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
«У меня есть целлюлит»: Анна Седокова ответила на критику своей фигуры
В последние дни в микроблоге Анны Седоковой появилось немало горячих фото в купальнике, на которых ее фигура выглядит без преувеличения идеально.
Обновлено в 07:11
Наука
В Китае разработали новый катализатор для получения метанола
Обновлено в 05:41
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Армия и оружие
Израиль ответил на ракетный обстрел из сектора Газа
Израильские войска атаковали более десяти целей в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы с палестинской стороны.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника
В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на заводе «Электрощит»
Пожар в пристрое к зданию на территории завода "Электрощит" в Самаре ликвидирован, сообщает в субботу ГУМЧС по региону.
Обновлено в 08:57
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Политика
Кремль раскрыл детали часового разговора Путина и Трампа
В пресс-службе сообщили, что в разговоре Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили двусторонние отношения с упором на экономическое сотрудничество.
Обновлено вчера в 12:55
Космос
Сибирские ученые обнаружили жизнь на Венере
Ревизия результатов телевизионных экспериментов, которая была начата около 10 лет назад в ИКИ РАН одним из авторов статьи Леонидом Ксанфомалити, показала, что советские ученые, получившие данные с поверхности Венеры, не были готовы в свое время к восприятию и осмыслению качественно новой информации о планетах и других телах Солнечной системы.
Обновлено в 03:00
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Хоккей
Россия — Финляндия 0:2 (2-й перерыв)
После стартовой двадцатиминутки команда Ильи Воробьёва проигрывает со счётом 0:1. Автором единственной заброшенной шайбы стал финский нападающий Харри Песонен, отличившийся на 6-й минуте игры.
Обновлено в 08:36