ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате ГрецииSports.ru 09:49

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции. Накануне клуб из Салоников за тур до завершения первенства обеспечил себе чемпионский титул – первый за 34 года.

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате Греции

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