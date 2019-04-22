Футбол

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате ГрецииSports.ru 09:49

ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции. Накануне клуб из Салоников за тур до завершения первенства обеспечил себе чемпионский титул – первый за 34 года.
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ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Спорт-Экспресс07:56

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Матч ТВ08:41

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Sportbox.RU08:41

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Советский спорт08:01

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Sport24.ru08:42

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате Греции

Sports.ru09:49

Вернблум: «Горжусь быть частью команды ПАОК»

Bobsoccer08:59
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