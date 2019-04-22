Футбол
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с победой в чемпионате ГрецииSports.ru 09:49
ЦСКА поздравил бывшего полузащитника команды Понтуса Вернблума, ныне выступающего за ПАОК, с победой в чемпионате Греции. Накануне клуб из Салоников за тур до завершения первенства обеспечил себе чемпионский титул – первый за 34 года.
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Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
Обновлено в 06:58
Происшествия
Туристы массово покидают Шри-Ланку после серии терактов
После воскресных терактов на Шри-Ланке, туристы начали массово покидать страну, об этом сообщил председатель управления по развитию туризма Шри-Ланки Кишу Гомес.
Обновлено в 09:13
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 10:57
Финансы
Рынок акций РФ и рубль вырастут на текущей неделе
Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей неделе роста рынка акций РФ по основным индексам, рубль также укрепится против доллара и евро на дорогой нефти, налоговом периоде и высоком спросе на ОФЗ, свидетельствуют данные опроса, проведенного "Прайм".
Обновлено в 09:01
Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Экономика
В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид
В России увеличили компенсации жертвам финансовых пирамид.
Обновлено в 04:25
Политика
Чиновников администрации Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру
Экс-главу администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву вызвали на допрос в Генпрокуратуру Украины.
Обновлено в 10:33
Общество
Учителей Саратова заставляют участвовать в акции «Бессмертный полк»
Учителя жалуются, что участвовать в акции «Бессмертный полк» заставляют и их самих, и школьников.В прошлом году на шествие в Саратове, по оценке организаторов, пришло около 50 тыс. человек, однако затем выяснилось, что, к примеру, сотрудникам подразделений МЧС региона была спущена разнарядка по распоряжению теперь уже экс-начальника регионального управления Игоря Качева.
Обновлено в 10:33
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Сенатор отметила, что право предусматривает "целую гамму действий" со стороны человека: необходимо заполнять какие-то бумаги и идти в суд, чтобы получить результат.
Обновлено в 09:03
Культура
Ведущий НТВ Норкин вернулся в эфир после больничного
Ведущий канала НТВ Андрей Норкин вернулся на работу после больничного, сообщили РИА Новости в пресс-службе телеканала.
Обновлено в 10:01
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Культура
«Открытие Холдинг» решил выйти из капитала кинотеатра «Художественный»
Акционеры компании «Открытие Холдинг» на общем собрании решили отказаться от участия в АО «Художественный».
Обновлено в 10:25
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Обновлено в 10:38
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено вчера в 18:43
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
Самый богатый человек Дании, совладелец британского онлайн-ритейлера одежды ASOS Андерс Холч Повлсен потерял троих из четверых своих детей в результате терактов на Шри-Ланке Информацию о гибели детей подтвердил представитель международной сети Bestseller, которой тоже владеет Повлсен, сообщает в понедельник, 22 апреля, издание Mirror.
Обновлено в 10:04
Экономика
Выручка «Русагро» выросла более чем на 50%
В 2018 г. выручка "Русагро" увеличилась на 5% до 82,98 млрд руб. Чистая прибыль компании выросла в 2,3 раза до 12,8 млрд руб.
Обновлено в 05:05
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:03
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив
Власти Ирана намерены перекрыть Ормузский пролив в случае, если американские санкции начнут представлять реальную угрозу для экспорта нефти.
Обновлено в 11:08
Наука
Ученые из России узнали, как просто вычислить свой биологический возраст
Изначально ученые вычисляли биологический возраст человека, анализируя концентрацию определенных белковых молекул в крови, а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма.
Обновлено в 09:28