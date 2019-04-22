ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионствомСпорт-Экспресс 07:56

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством. Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года. В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Спорт Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» Алина Загитова приняла участие в первом ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду», которое прошло на арене Ice Palace в Краснодаре.

Гаджеты Эксперты назвали «убивающие» смартфоны ошибки Эксперты рассказали о наиболее распространенных ошибках владельцев смартфонов, которые могут привести к быстрой «смерти» гаджетов.

Происшествия На Петроградке дорожный знак упал на людей В Петроградском районе упал временный дорожный знак. Инцидент произошел на пересечении проспекта Медиков и набережной реки Карповки.

Гаджеты Составлен рейтинг лучших смартфонов Список 20 лучших моделей смартфонов был составлен изданием Business Insider. Первое место в рейтинге занял смартфон OnePlus 6T.

Энергетика Киев усилил контроль качества российской нефти после заявлений Минска «Укртранснафта» усилила контроль качества нефти после уведомления ОАО «Гомельтранснефть Дружба» о ситуации с нефтью на участке нефтепровода «Дружба».

Происшествия Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.

Авто Объявлены комплектации и цены нового Kia Soul для России На российском рынке продажи Kia Soul третьего поколения стартуют 3 июня.

Армия и оружие Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма Американский военный самолет приблизился к российским границам, свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Игры Видео со всеми фаталити из Mortal Kombat 11 появилось в Сети На игровом портале IGN появилось видео со всеми фаталити из новой части компьютерной игры Mortal Kombat 11.

Экономика Экономисты оценили влияние нацпроектов на рост ВВП Эксперты Альфа-банка предполагают, что мультипликативный эффект от нацпроектов составляет 0,3. Таким образом, косвенный эффект в отношении роста экономики от реализации нацпроектов может составить в среднем в год не более 0,1% ВВП в 2019–2021 годах.

Общество В Британии отыскали гигантского осла Пятилетний осел Деррик в Британии может оказаться самым крупным ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.

Шоу-бизнес Вандалы осквернили могилу Евгения Осина Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.

ЖКХ Определен график отключения горячей воды в Москве Профилактические работы на сетях горячего водоснабжения в столице начнутся с 13 мая и завершатся в конце августа.

Кино Новая серия «Игры престолов» попала в Сеть Второй эпизод финального сезона сериала "Игра престолов" появился в Сети до официального релиза из-за ошибки видеосервиса Amazon Prime.

Шоу-бизнес Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.

Шоу-бизнес Мама Меган Маркл прибыла в Лондон Западные СМИ утверждают, что мама Меган Маркл — Дориа Рагланд — прибыла в Лондон в преддверии рождения ребенка герцогов Сассекских.

Политика ЦИК Украины обработал 99% протоколов Центральная избирательная комиссия Украины обработала 99% электронных протоколов состоявшихся накануне выборов главы государства.

Здоровье Пенсионерку спасли во время диспансеризации в кардиоцентре Волгограда 83-летняя женщина в субботу, 20 апреля, приехала на день открытых дверей в кардиоцентр.

Политика Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах Канцлер Германии Ангела Меркель направила поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов на Украине.