ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионствомСпорт-Экспресс 07:56

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством. Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года. В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

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