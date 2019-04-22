Футбол

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионствомСпорт-Экспресс 07:56

Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством. Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года. В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
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ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Спорт-Экспресс07:56

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Матч ТВ08:41

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Sportbox.RU08:41

ЦСКА поздравил Вернблума с победой в чемпионате Греции

Советский спорт08:01

ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионством

Sport24.ru08:42

Вернблум: «Горжусь быть частью команды ПАОК»

Bobsoccer08:59
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В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
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Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.
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В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»

Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
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Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
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Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда

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Детскую поликлинику в Нерюнгри отремонтируют поэтапно

Капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри проведут поэтапно, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на администрацию Центральной районной больницы города(ЦРБ).
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Понтус Вернблум
Шведский футболист
Шведский футболист, полузащитник греческого клуба ПАОК. Выступал в сборной Швеции.
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ЦСКА
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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