Футбол
ЦСКА поздравил ПАОК и Вернблума с чемпионствомСпорт-Экспресс 07:56
Официальный Твиттер ЦСКА поздравил бывшего полузащитника армейцев, а ныне игрока ПАОКа Понтуса Вернблума с чемпионством. Для ПАОКа это третье чемпионство в истории и первое – за 34 года, с 1985 года. В текущем сезоне Вернблум принял участие в 16 матчах ПАОКа и забил один гол.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7314 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Общество
Быков надеется «вернуться в строй» как можно скорее
Обновлено в 09:25
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Новый взрыв произошел на Шри-Ланке
Произошел еще один взрыв на Шри-Ланке, передает Reuters со ссылкой на очевидца. Уточняется, что взрыв произошел возле одной из церквей.
Обновлено в 06:49
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия
Превративших заключенных в инвалидов российских тюремщиков посадили
Абаканский городской суд вынес приговор троим сотрудникам исправительной колонии №33 в Хакасии, признав их виновными в пытках, из-за которых один осужденный стал инвалидом.
Обновлено в 09:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева оконфузилась во время выступления с Кристиной Орбакайте
В Сети появился отрывок выступления двух звезд эстрады.
Обновлено в 05:00
Политика
Иран пригрозил перекрыть Ормузский пролив из-за санкций США
Командующий морским подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Али Реза Тангсири заявил, что власти Ирана перекроют Ормузский пролив в том случае, если Тегеран не сможет им пользоваться из-за ограничительных мер США, сообщает в понедельник иранское агентство "Фарс".
Обновлено в 08:26
Здоровье
Американские диетологи назвали пять мифов о ЗОЖ
Американский доктора Дэвид Кац и Марк Биттман с треском разгромили большинство популярных мифов и заблуждений, которыми полнятся социальные сети, о правильном питании, ЗОЖе и диетах.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Российские врачи первыми успешно пересадили легкие и печень ребенку
Российские врачи первыми в мире провели успешную трансплантацию печени и легких больному муковисцидозом ребенку, сообщила журналистам министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Прокуратура выясняет причины смерти ветерана в больнице на Урале
В Челябинской области прокуратура выясняет обстоятельства смерти 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны.
Обновлено в 06:08
Хоккей
Тальбо объявил об уходе из «Авангарда»
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пьяный начальник ГИБДД Чебаркуля устроил ДТП
Обновлено в 04:05
Политика
Басков поздравил Зеленского и попросился на Украину
Обновлено в 02:21
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили выборы президента на Украине
Второй тур выборов президента на Украине соответствовал мировым стандартам, заявил на брифинге глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Наталья Рагозина и Сергей Жорин развелись
Спортсменка Наталья Рагозина развелась с юристом Сергеем Жориным.
Обновлено в 05:02
Общество
В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»
Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Политика
Украина через полгода захочет отставки Зеленского, считает Жириновский
Именно поэтому жители сами затребуют его отставки через полгода.
Обновлено в 03:27
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Единоборства
Александр Емельяненко перенес бой после падения с велосипеда
Емельяненко отметил, что по этой причине его бой на турнире в Самаре будет перенесен. На фотографии видны ссадины на лице бойца.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Детскую поликлинику в Нерюнгри отремонтируют поэтапно
Капитальный ремонт детской поликлиники в Нерюнгри проведут поэтапно, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на администрацию Центральной районной больницы города(ЦРБ).
Обновлено 20 апреля в 21:47
Хоккей
«Динамо»: Крикунов останется главным тренером
Обновлено в 04:43