Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днём рожденияNews.ru 05:56
Московский футбольный клуб ЦСКА в своём Twitter-аккаунте поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения. 14 июля ему исполняется 40 лет.
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