Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днём рожденияNews.ru 05:56
Московский футбольный клуб ЦСКА в своём Twitter-аккаунте поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения. 14 июля ему исполняется 40 лет.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:46, Вашингтон
Политика
ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Технологии
Фотографии лиц миллионов людей попали в нелегальные базы данных
Фотографии лиц миллионов людей попадают в базы данных без их ведома.
Обновлено вчера в 12:54
Армия и оружие
Ненашев рассказал о начале практической работы над новым авианосцем
Несколько проработанных проектов авианосцев, представленных различными конструкторскими бюро на Военно-морском салоне в 2019 году, показывают, что в России к этой теме относятся серьезно, и строительство нового российского авианосца не за горами, заявил РИА Новости председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Грушу признали идеальным фруктом для похудения летом
Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес
Катя Семенова закрутила новый роман после развода
Катя Семенова год назад развелась после 25 лет брака.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес
Беременная невеста Тимати с трудом передвигается
Невеста Тимати Анастасия Решетова находится уже на седьмом месяце беременности. Бизнесвумен рассказала о появившихся проблемах со здоровьем.
Обновлено в 06:36
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Самарской области опрокинулся нефтевоз
Грузовик Scania, перевозивший 26 куб. м нефти, столкнулся с легковым автомобилем Lada Vesta в Самарской области, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Гонконге произошли беспорядки из-за очередной акции протеста
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Экономика
Visa снизила комиссию за покупку автомобилей и недвижимости
Платежная система Visa снижает межбанковскую комиссию за прием карт к оплате для продавцов социальных товаров, автомобилей и недвижимости, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке.
Обновлено в 05:51
Общество
Власти объяснили ситуацию с мемориальной доской Борису Стругацкому
В конце года заксобрание Санкт-Петербурга выступило с инициативой назвать в честь Стругацких какую-либо новую улицу или площадь города, а также разместить на доме на улице Победы мемориальную доску.
Обновлено в 08:51
Кино
Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»
Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика
Мосгоризбирком обвинил Соболь в давлении на комиссии
После проверки подписных листов за кандидата в депутаты Мосгордумы, юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь, 725 подписей признаны недействительными.
Обновлено в 05:10
Спорт
Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ
Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Общество
Названы ошибки пассажиров, из-за которых не пустят на поезд
Эксперты сервиса «Туту.ру» составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов, из-за чего их потом могут не пустить на поезд.
Обновлено в 07:29
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G имеет серьезные проблемы с батареей
Как известно, компании Samsung ранее пришлось отозвать устройства Galaxy Note 7 и в итоге прекратить их продажи.
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Взлетную площадку авианосца John F. Kennedy полностью собрали
Взлетную площадку авианосца ВМС США John F. Kennedy (CVN 79) полностью собрали.
Обновлено 12 июля в 07:58
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Авто
Какую глубину способны преодолевать автомобили
Чтобы не нести дополнительных финансовых затрат, важно знать, какую глубину может преодолеть машина без последствий.
Обновлено в 08:30
Футбол
Гендиректор «Сочи»: VAR не допустит судейских ошибок, которые были в матче со «Спартаком»
Введение системы видеоассистента рефери (VAR) в чемпионате России по футболу предотвратит судейские ошибки, которые были допущены в матче "Сочи" и московского "Спартака".
Обновлено в 08:55
Происшествия
Неизвестный обстрелял семью отдыхающих в Ленинградской области
Злоумышленник обстрелял семью отдыхающих в Ленинградской области. Об этом сообщили 14 июля в ТАСС.
Обновлено в 09:38
Музыка
Британский певец Крис Норман закатил скандал в Петербурге
Обновлено в 09:37