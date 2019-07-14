Футбол

ЦСКА поздравил Игнашевича с днём рожденияNews.ru 05:56

Московский футбольный клуб ЦСКА в своём Twitter-аккаунте поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днём рождения. 14 июля ему исполняется 40 лет.
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Сборная России поздравила Игнашевича с днем рождения

Soccer.ru08:12

ЦСКА поздравил Игнашевича с 40-летием

Евро-футбол.ру07:03

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Sportbox.RU06:52

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Матч ТВ06:52

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Газета.Ru06:56

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Спорт-Экспресс05:34

Мемория. Сергей Игнашевич

Полит.рувчера в 17:01
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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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