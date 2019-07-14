Футбол

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:34

ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днем рождения. Сегодня ему исполняется 40 лет. С текущего сезона Игнашевич возглавляет московское "Торпедо" в ФНЛ.
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Шестая высота ЦСКА

Soccer.ru07:15

ЦСКА поздравил Игнашевича с 40-летием

Евро-футбол.ру07:03

ЦСКА поздравил Игнашевича с 40-летним юбилеем. Защитник провел в клубе 15 лет

Бомбардир.ру05:51

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Матч ТВ06:52

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Sportbox.RU06:52

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Газета.Ru06:56

ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рождения

Спорт-Экспресс05:34
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 08:17, Вашингтон
Спорт

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Сергей Игнашевич
Российский футболист
Российский футболист, защитник, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Заслуженный мастер спорта России, Кавалер ордена Дружбы и ордена Почёта.
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