Футбол
ЦСКА поздравил Игнашевича с днем рожденияСпорт-Экспресс 05:34
ЦСКА в своем официальном Twitter поздравил бывшего игрока и тренера команды Сергея Игнашевича с днем рождения. Сегодня ему исполняется 40 лет. С текущего сезона Игнашевич возглавляет московское "Торпедо" в ФНЛ.
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На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
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В Лондоне автомобиль въехал в группу людей
Автомобиль въехал в группу людей на юго-западе Лондона, пострадали не менее семи человек, сообщает газета Daily Star.
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ЦСКА попытается приобрести нападающего «Ливерпуля»
По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи.
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Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению.
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Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло может перейти в «Тоттенхэм», в сделку может быть включен защитник «шпор» Тоби Альдервейрельд.
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ССА: Иран атаковал колонну российских военных
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В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.
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Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
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