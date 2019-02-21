Футбол

ЦСКА потратил пять миллионов на 19-летнего бразильца, пишут СМИРИА Новости 00:34

По информации источника, армейцы потратили пять миллионов евро — за эту сумму они приобрели 70 процентов прав на 19-летнего футболиста.
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Певец и фанат Мартина Лютера Кинга. ЦСКА покупает молодого бразильца

Спорт-Экспресс06:45

Агент: ЦСКА хочет приобрести Лукаса Сантоса как можно раньше, чтобы подготовить к Лиге чемпионов

Советский спорт01:30

ЦСКА близок к покупке 19-летнего бразильского полузащитника «Васко да Гамы»

Sport24.ruвчера в 19:26

СМИ: ЦСКА приобрёл бразильского футболиста Сантоса за €5 млн

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ЦСКА купил полузащитника «Васко да Гама» за 5 млн евро

Евро-футбол.ру00:03

Представление потенциального новичка ЦСКА Лукаса Сантоса

Чемпионат02:00

СМИ: ЦСКА купил Лукаса Сантоса за 5 млн евро

Soccer.ru00:32
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Политика

Путин поручил пересчитать выплаты пенсионерам с 2019 года

Индексация пенсий пенсионерам в России должна проводиться сверх уровня прожиточного минимума, а размер социальных доплат за первые три месяца текущего года необходимо пересчитать, заявил 20 февраля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
Обновлено вчера в 06:10
Политика

Госдума рассмотрит закон о передаче пенсий по наследству

Госдума 21 февраля планирует рассмотреть поправки в закон о страховых пенсиях, которые позволят закрепить право наследования страховых выплат по старости.
Обновлено в 04:14
Происшествия

ФСБ разоблачила схему хищения газа в деле Арашуковых

В ФСБ рассказали о преступной схеме, которой пользовался Рауль Арашуков вместе с сообщниками.
Обновлено в 04:37
Общество

Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются в четверг днем из здания музея.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Устроившие самосуд над школьником родители пожаловались в полицию

Источник агентства сообщил, что родители нескольких учеников избили в туалете пятиклассника, который систематически издевался над их детьми.
Обновлено в 02:51
Политика

В Кремле сообщили о недовольстве Путина работой по его поручениям

Как отметил Песков, по итогам послания Путин вновь поставит задачи по ликвидации практики необоснованного преследования бизнеса.
Обновлено в 06:05
Политика

Госдума одобрила законопроект об ужесточении наказания за создание ОПГ

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности для лидеров организованных преступных групп (ОПГ).
Обновлено в 04:39
Происшествия

Стала известна основная причина смерти мужчин в России

Болезни системы кровообращения являются основной причиной смерти мужчин в России. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщает телеканал RT.
Обновлено в 00:32
Происшествия

СК предъявил инвестору Майклу Калви обвинение в мошенничестве

Следствие предъявило обвинение в мошенничестве основателю Baring Vostok, члену совета директоров банка "Восточный" Майклу Калви, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Клеточкин.
Обновлено в 04:25
Финансы

В ПФР разъяснили новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Пассажирский самолет превысил скорость звука из-за сильного ветра

Самолет авиакомпании Virgin Atlantic, следовавший рейсом Лос-Анджелес — Лондон, превысил скорость звука благодаря мощному воздушному потоку.
Обновлено вчера в 20:44
Экономика

«Газпром нефть» передала «Лахта центр» новому владельцу

«Газпром нефть» в начале 2019 г. передала многофункциональный общественно-деловой комплекс «Лахта центр» новому владельцу, следует из годового отчета компании.
Обновлено в 04:42
Общество

«Магнит» представил единый бренд для всех магазинов

Кроме единого бренда планируется запустить программу лояльности, развивать собственные торговые марки, расширять ассортимент, вводить новые услуги и запускать новые каналы коммуникации с покупателями, сообщает пресс-служба ретейлера «Магнит».
Обновлено в 03:31
Общество

Российский школьник покрасил волосы и был отстранен от уроков

В Санкт-Петербурге ученика одного из частных лицеев отстранили от занятий из-за того, что он покрасил волосы.
Обновлено в 06:26
Политика

В Германии заявили, что не заинтересованы в санкциях против России

Германия не заинтересована в санкциях против России, заявил немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер на конференции "Конкурентоспособная Россия — новые пути".
Обновлено в 04:37
Политика

Россия блокировала на ПА ОБСЕ рекомендацию о недопуске наблюдателей

Российская делегация на ПА ОБСЕ блокировала принятие рекомендации о возможности стран отказывать в наблюдении за выборами представителям других государств от международных организаций под предлогом конфликта интересов.
Обновлено в 06:28
Общество

Высшая школа экономика отстранила от занятий 451 студента из-за кори

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) отстранила от занятий 451 студента, чтобы предотвратить распространение кори, сообщает пресс-служба ВШЭ.
Обновлено в 06:55
Общество

Елена Малышева ответила на критику танца матки в эфире Первого канала

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве закрыли частную клинику после смерти пациентки

Росздравнадзор сообщил о закрытии частной клиники "Асклепий мед" в Москве после смерти пациентки во время пластической операции, гендиректор клиники получил 1,5 года лишения свободы, сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 06:44
Политика

Киев вновь пригрозил расторгнуть договор по Азовскому морю с Москвой

Украина расторгнет договор с Россией по Азовскому морю в обозримой перспективе. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.
Обновлено в 06:53
Общество

В России появилась вторая женщина-миллиардер

Обновлено в 02:16
Происшествия

Пассажирский автобус врезался в фуру в Новой Москве

Обновлено в 05:09
Происшествия

В Нальчике загорелся рынок «Дубки»

В столице Кабардино-Балкарии горит рынок "Дубки", который находится на окраине города.
Обновлено в 05:35
Авто

Названы меньше всего теряющие в цене внедорожники

В «среднем» подсегменте SUV © лидирует японский кроссовер Mazda CX-5, спустя три года после покупки сохраняющий до 92,06% стоимости.
Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Израиль представил «дрона-убийцу» комплексов С-300 и С-400

В качестве мишени была выбрала мобильная радиолокационная станция, похожая на всевысотный обнаружитель 96Л6Е на шасси МЗКТ-7930, используемый в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
Обновлено в 06:58
Экономика

Россиян предупредили о грядущем дефиците молочных продуктов

Ритейлеры предупреждают о возможных перебоях с поставками молочных продуктов из-за нового порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов и включениях их в систему "Меркурий".
Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Контр-адмирал в отставке рассказал о возможностях ракеты «Циркон»

Создаваемые в России ракеты «Циркон» с кораблей поразят цели за пять минут с расстояния 500 км от берега, заявил РИА Новости контр-адмирал в отставке Герой России Всеволод Хмыров.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Арзамасе оштрафовали водителей, устроивших дрифт у Вечного огня

Водителей из свадебного кортежа, устроивших "фигурное катание" на автомобилях на мемориальной площадке у Вечного огня в городе Арзамасе Нижегородской области, заставят заплатить штраф, сообщили в региональном управлении МВД.
Обновлено в 07:00
Общество

Суд отказал депутату Петербурга в иске о защите чести к Беглову

Смольнинский районный суд Петербурга отказался удовлетворить иск депутата городского парламента Максима Резника о защите чести и достоинства к врио губернатора Александру Беглову из-за приписанных депутату слов о необходимости сдать Ленинград фашистам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 05:27
Политика

В Молдавию не пустили журналистку телеканала «Россия-1»

Журналистку телеканала "Россия-1" Ольгу Юрьеву не пустили в Молдавию, сообщила РИА Новости глава пресс-службы пограничной полиции страны Раиса Новицки.
Обновлено в 07:01
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