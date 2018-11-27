Футбол

ЦСКА проиграл «Виктории» в матче Лиги чемпионов
Газета.Ru
15:01

Московский ЦСКА проиграл чешской "Виктории" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт". Матч, который проходил в Москве на стадионе "Лужники", завершился со счетом 2:1 в пользу чешской команды.
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