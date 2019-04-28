Футбол

ЦСКА потерял шансы на чемпионствоSport24.ru вчера в 14:12

Зенит-2 — Краснодар-2
5 – 2
Матч завершён
ФНЛ, вчера
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
7′
15′
Арутюн Григорян
16′
Ilya Martynov
Андрей Мостовой
22′
29′
Андрей Ивашин
Андрей Мостовой
43′
45′
Артем Голубев
Дмитрий Богаев
Александр Еловских
46′
60′
Spertsyan Eduard Mkrtychevich
Руслан Рзаев
Сергей Иванов
Данила Буранов
62′
63′
Денис Адамов
Михаил Маркин
64′
Андрей Мостовой
70′
72′
Герман Онугха
Леон Сабуа
72′
Артем Голубев
Андрей Текучев
82′
Ilya Martynov
Николай Бочко
Михаил Маркин
87′
Михаил Маркин
Кирилл Макеев
88′
Армейцы за четыре тура до окончания чемпионата потеряли шансы на первое место. Лидирующий в РПЛ «Зенит» набрал 57 очков, питерцы уже недосягаемы для ЦСКА. ЦСКА в последний раз выигрывал золотые медали чемпионата России в 2016 году.
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