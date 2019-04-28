Футбол
ЦСКА потерял шансы на чемпионствоSport24.ru вчера в 14:12
ФНЛ, вчера
Стадион Петровский, Малая Арена
Илья Воробьев
|7′
|15′
Арутюн Григорян
|16′
Ilya Martynov
Андрей Мостовой
|22′
|29′
Андрей Ивашин
Андрей Мостовой
|43′
|45′
Артем Голубев
Дмитрий Богаев
Александр Еловских
|46′
|60′
Spertsyan Eduard Mkrtychevich
Руслан Рзаев
Сергей Иванов
Данила Буранов
|62′
|63′
Денис Адамов
Михаил Маркин
|64′
Андрей Мостовой
|70′
|72′
Герман Онугха
Леон Сабуа
|72′
Артем Голубев
Андрей Текучев
|82′
Ilya Martynov
Николай Бочко
Михаил Маркин
|87′
Михаил Маркин
Кирилл Макеев
|88′
Армейцы за четыре тура до окончания чемпионата потеряли шансы на первое место. Лидирующий в РПЛ «Зенит» набрал 57 очков, питерцы уже недосягаемы для ЦСКА. ЦСКА в последний раз выигрывал золотые медали чемпионата России в 2016 году.
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