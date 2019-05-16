ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» ЕвролигиРИА Новости вчера в 17:10

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс. Действующий победитель Евролиги мадридский "Реал" в пятницу сыграет в полуфинале с ЦСКА, начало встречи в 22:00 мск.

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