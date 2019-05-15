Баскетбол
ЦСКА постарается выиграть «Финал четырех» ЕвролигиРИА Новости 17:10
ЦСКА—
Реал Мадрид
завтрав 15:00
Баскетбол, Евролига
Полуфинал
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Московский баскетбольный клуб ЦСКА в пятницу начнет выступление в своем очередном "Финале четырех" Евролиги, который пройдет с 17 по 19 мая в испанской Витории-Гастейс. Действующий победитель Евролиги мадридский "Реал" в пятницу сыграет в полуфинале с ЦСКА, начало встречи в 22:00 мск.
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