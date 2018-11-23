Футбол

ЦСКА последним в РПЛ забил со стандарта в сезоне
Sport24.ru
вчера в 11:27

Ахмат — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Стадион «Ахмат-Арена»
5′
Кристиян Бистрович
Олег Иванов
35′
57′
Хердюр Магнуссен
72′
Хердюр Магнуссен
76′
Такума Нисимура
Константин Кучаев
Магомед Мусалов
Аблай Мбенг
78′
86′
Георгий Щенников
Исмаэл Силва
86′
90′+6′
Федор Чалов
Тимур Жамалетдинов
90′+7′
Тимур Жамалетдинов
Гол Магнуссона состоялся после подачи углового в исполнении Ивана Облякова. Этот гол стал первым для ЦСКА, забитым со стандарта в сезоне-2018/19 в РПЛ. До 15-го тура ЦСКА оставался единственной командой РПЛ, не забивавшей со стандарта в текущем сезоне.
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