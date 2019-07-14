Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. 21-летний форвард из Нигерии провёл прошлый сезон в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» просит у москвичей £ 15 млн (€ 16,7 млн) за своего футболиста.

с чего всё началось

По сообщениям российских СМИ, ЦСКА заинтересован в нападающем «Ливерпуля» Тайво Авонийи. Прошлый сезон нигериец провел в бельгийском «Генте» на правах аренды. «Ливерпуль» хочет выручить 15 млн евро за своего футболиста.

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