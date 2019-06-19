Футбол
ЦСКА сделал предложение по лучшему бомбардиру чемпионата АлжираSport.ru 01:43
Футболист выступает в родном чемпионате за клуб Параду. ЦСКА оценил 24-летнего игрока в 2 миллиона евро и уже сделал предложение его клубу. В прошлом сезоне Найджи выиграл спор бомбардиров в чемпионате Алжира, забив 21 гол в 33 матчах.
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