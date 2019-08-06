Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»Газета.Ru 12:06
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com". По информации источников, близких к английскому клубу, руководство армейцев рассматривает предложение по форварду.
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Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Авто
Renault представила обновленный Sandero RS
Новинка обзаведется новой светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами черного цвета, наклейками Renault Sport и красными суппортами от версии Racing Spirit limited edition.
Обновлено вчера в 18:00
Транспорт
Украина возобновляет железнодорожное сообщение с Донбассом
«Год назад «Укрзализныця» запустила в Донецкой обновленные пригородные электропоезда Мариуполь — Волноваха, а сегодня мы восстановили движение на участке Волноваха — Южнодонбасская», — отметил директор «Донецкой железной дороги» (филиал «Украинских железных дорог» в Донбассе) Сергей Бугаев.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Рязанской области в ДТП с микроавтобусом погибли семь человек
В Рязанской области при столкновении легкового автомобиля и микроавтобуса погибли семь человек.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Технологии
Сбербанк займется ДНК-тестами и биохакингом
Из текста сообщения Собе-Панека следует, что подразделение SberHealth разыскивает руководителей, которые будут управлять проектами в области ДНК-тестов, онлайн-продаж медицинских товаров и услуг, а также в области медицинских информационных систем, биохакинга и телемедицины.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Политика
Трамп ввел санкции против активов властей Венесуэлы в США
Президент США Дональд Трамп подписал указ о новых санкциях против Венесуэлы, подразумевающих блокировку активов правительства страны, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Белого дома.
Обновлено вчера в 21:49
Финансы
ЦБ КНР оценил решение США признать Китай валютным манипулятором
В Китае прокомментировали решение США признать страну валютным манипулятором.
Обновлено в 04:31
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено в 11:35
Космос
Curiosity нашел следы разлива рек и озер на Марсе
Американский аппарат Curiosity обнаружил в мае 2019 года на Марсе огромные залежи глины.
Обновлено в 07:55
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Происшествия
Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ
Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
Обновлено в 08:15
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Происшествия
Из-за сильного ветра в Перми повалены десятки деревьев
По данным администрации города, к 15:00 поступило 32 сообщения о поваленных деревьях.
Обновлено в 08:43
Технологии
В России AliExpress открывает первые уличные магазины
Китайским интернет-гипермаркетом AliExpress принято решение о выходе на российский рынок сотовой связи.
Обновлено в 02:20
Общество
57% россиян работают по профессии или смежной специальности
Более половины россиян — почти 57% — работают по профессии или в смежной сфере.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК подтвердил гибель человека в результате взрывов под Ачинском
По факту пожара СК возбудило уголовное дело. Напомним, пожар на складе начался днём 5 августа.
Обновлено в 11:43
Общество
Юлию Галямину арестовали еще на 15 суток
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Юлия Галямина арестована еще на 15 суток за участие в акции, которая «помешала движению транспорта» (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП), сообщает «МБХ медиа».
Обновлено в 12:27
Экономика
В Грузии подсчитали потери от срыва турпотока из РФ из-за беспорядков
Власти Грузии подсчитали размер убытков, понесенных страной после срыва туристического потока из России после массовых беспорядков.
Обновлено в 12:24
Транспорт
«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму
«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Происшествия
Актер сериала «Кухня» напал с ножом на пассажира в метро
Обновлено в 10:48
Авто
«Ижмаш-Авто» показал забытый Иж-27171 «Охотник»
Пикап Иж-27171 «Охотник» производили в опытно-промышленном производстве «Иж-Авто».
Обновлено в 04:12
Здоровье
В больнице имени Фишера в Волжском продолжается ремонт
Обновлено в 10:06
Происшествия
Генпрокуратура заявила о намеренных поджогах лесов в Сибири
Генпрокуратура выявила факты намеренных поджогов лесов в Сибири - таким образом злоумышленники пытались скрыть незаконную вырубку деревьев.
Обновлено в 10:08
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03