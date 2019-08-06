Футбол
ЦСКА получил предложение по трансферу игрока «Эвертона»Газета.Ru 12:06
Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com". По информации источников, близких к английскому клубу, руководство армейцев рассматривает предложение по форварду.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Эвертону», ЦСКА предложили подписать контракт с нападающим мерсисайдского клуба Янником Боласье. В настоящий момент «армейцы» раздумывают над предложением. С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт».Чемпионат11:05
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