Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Эвертону», ЦСКА предложили подписать контракт с нападающим мерсисайдского клуба Янником Боласье. В настоящий момент «армейцы» раздумывают над предложением. С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт».

с чего всё началось

Московский ЦСКА получил предложение по приобретению нападающего ливерпульского "Эвертона" Янника Боласье, сообщает "Чемпионат.com". По информации источников, близких к английскому клубу, руководство армейцев рассматривает предложение по форварду.

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