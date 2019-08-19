Футбол
ЦСКА показал, как Чалов забивал «Спартаку» 13 лет назадСпорт день за днем 08:59
|22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
|36′
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
38
Ещенко
2
Жиго
14
Джикия
6
Дантас
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
7
Гулиев
23
Ларссон
20
Шюррле
35
Акинфеев
14
Набабкин
23
Магнуссон
78
Дивеев
2
Фернандес
7
Ахметов
20
Кучаев
98
Обляков
8
Влашич
9
Чалов
19
Нисимура
ЦСКА
Расстановка 3‑4‑3
Федя с детства любит огорчать красно-белых 😎 На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! 🏆 Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ⚽ pic. twitter. com/trafR443Xu – ПФК ЦСКА Москва August 19, 2019 Матч между армейцами и спартаковцами состоится сегодня в 20:00.
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