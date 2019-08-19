Футбол

ЦСКА показал, как Чалов забивал «Спартаку» 13 лет назадСпорт день за днем 08:59

Спартак — ЦСКА
0 – 0
2-й тайм
Чемпионат России
Москва, Стадион «Спартак»
22′
Дмитрий Ефремов
Такума Нисимура
Джордан Ларссон
36′
Федя с детства любит огорчать красно-белых 😎 На первом турнире команды 1998 года в 2006-м гол Чалова в серии пенальти принёс красно-синим победу над Спартаком и первый трофей! 🏆 Ещё несколько голов он забил по ходу турнира ⚽ pic. twitter. com/trafR443Xu – ПФК ЦСКА Москва August 19, 2019 Матч между армейцами и спартаковцами состоится сегодня в 20:00.
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